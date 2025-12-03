۵ نفر در ارتفاعات دهملا شاهرود مفقود شدند

حسین درخشان مدیرعامل جمعیت هلال احمر سمنان اظهار کرد: در روز سه شنبه «۱۱ آذرماه ۱۴۰۴» گزارشی مبنی بر مفقود شدن پنج نفر در منطقه دهملا واقع در مسیر جاده پردیس مهندسی دانشگاه شاهرود به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان سمنان اعلام شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: بلافاصله تیم‌ امدادی مرکزی شاهرود به منطقه اعزام و همراه با عوامل آتش‌نشانی و نیروی انتظامی در حال حاضر در منطقه مستقر شده و عملیات جستجو را آغاز کرده‌اند.

وی تصریح کرد: علی‌رغم تاریکی هوا، عملیات جست‌وجو در حال انجام است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان در شامگاه ۱۱ آذر، خاطرنشان کرد: با توجه به زمان وقوع حادثه که همزمان با تاریکی هوا و سرمای شب در ارتفاعات است، تیم‌های امداد با چالش‌های متعددی در عملیات جستجو روبرو هستند.

اخبار تکمیلی متعاقبا منتشر می‌شود.