عکس: دیدار ویتکاف با پوتین در روسیه

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده را در کرملین به حضور پذیرفت. از طرف روسی، یوری اوشاکوف دستیار رئیس‌جمهور و کریل دیمیتریف نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی با کشور‌های خارجی و از طرف آمریکایی، جرد کوشنر نماینده رئیس‌جمهور ایالات متحده و داماد ترامپ در این مذاکرات حضور داشتند. این جلسه بعد از حدود ۵ ساعت به پایان رسید.