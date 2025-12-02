کشف ۶۸۰ کیلو شیشه در پوشش بار برنج

دادستان ری از توقیف یک محموله برنج در این شهرستان خبر داد و گفت: قاچاقچیان از آن برای استتار ۶۸۰ کیلوگرم ماده مخدر شیشه استفاده کرده بودند و در این عملیات اطلاعاتی ۲ متهم دستگیر شدند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، محمدمهدی رحیمی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری در تشریح جزییات خبر اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان(عج)، یک محموله برنج که در پوشش آن اقدام به انتقال موادمخدر شده بود، در جنوب تهران شناسایی و توقیف شد.

وی با بیان اینکه این عملیات با رصد دقیق اطلاعاتی انجام شده است، افزود: در بازرسی از این محموله، ۶۸۰ کیلوگرم ماده مخدر شیشه کشف و ضبط شد که یکی از کشفیات قابل توجه ماه‌های اخیر در استان تهران به شمار می‌رود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری ادامه داد: در جریان این عملیات ۲ متهم مرتبط با پرونده نیز دستگیر و برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفتند.

رحیمی با تقدیر از تلاش نیروهای امنیتی و اطلاعاتی گفت: برخورد قاطع با شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق موادمخدر همچنان از اولویت‌های دستگاه قضایی است و شناسایی سرشبکه‌ها و عاملان اصلی این محموله نیز با جدیت در دستور کار قرار دارد.

وی تاکید کرد: قاچاقچیان با وجود استفاده از شیوه‌های پوششی پیچیده، قادر به فرار از اشراف اطلاعاتی نیروهای امنیتی نیستند و دستگاه قضایی شهرستان ری بدون اغماض با این جرایم برخورد می‌کند.