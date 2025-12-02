میلی صفحه خبر لوگو بالا
عکس: دختر معاون رئیس‌جمهور که اعضای بدنش اهدا شد

تصویری از حسنا سقاب اصفهانی دختر معاون رئیس‌جمهور که بر اثر تصادف جان خود را از دست داده و اعضای بدن او اهدا شد
عکس: دختر معاون رئیس‌جمهور که اعضای بدنش اهدا شد
