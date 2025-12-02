عکس: نفسهای آخر دریاچه الندان ساری
دریاچه تاریخی و ملی «اِلدانِ ساری»، تنها منبع آبش که نزولات آسمانی است، به دلیل شرایط اقلیمی بیسابقه در پاییز امسال با بحران جدی مواجه شده است. گزارشها حاکی از آن است که کاهش شدید ۶۹ درصدی بارشها در آبان ماه، همزمان با افزایش ۲.۵ درجهای دما نسبت به میانگین بلندمدت، روند خشکشدن این آببندان ۱۷ هکتاری را به مرحلهای خطرناک رسانده است؛ وضعیتی که به گفته ساکنان محلی، سابقه نداشته و آینده این اثر طبیعی ثبتشده در فهرست ملی را در هالهای از ابهام قرار داده است.
