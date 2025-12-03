دردسر ناخوشایند ساپینتو پیش از دربی ۱۰۶؛ حملات پرحاشیه مدافعان ناراضی استقلال!

به آنچه در دو سمت چپ و راست خط دفاعی استقلال میگذرد، میتوان ماجرای عجیب و جنجالی مدافع گران قیمت آبیها را هم اضافه کرد. ساپینتو تأکید کرد که رفتارهای آقاسی، او را دیوانه میکند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، این روزها اوضاع بر وفق مراد آبیهاست. تیمی که با پیروزی مقابل فولاد خوزستان و صدرنشینی در جدول، خود را به بازی بزرگ فصل رساند. حالا هواداران استقلال بیش از هر زمان دیگری به کسب برتری مقابل رقیب دیرینه و سنتیشان پس از پشت سر گذاشتن ۴۰۵ هفته بدون پیروزی، خوشبین هستند.
استقلال در هفتههای گذشته عملکرد بسیار بهتری نسبت به هفتههای ابتدایی داشت و حتی اگر هنوز تیمی باب میل کارشناسان و هواداران نشده باشد، اما احتمالاً اکثر آنها بابت پشت سرگذاشتن بحران و فاصله گرفتن از باخت و نتایج ناامیدکننده، خوشحال هستند. تیمی که فصل جدید را با باخت در دیدار سوپرجام آغاز کرد و گرچه موفق شد تراکتور را در بازی نخست لیگ شکست دهد، اما در ادامه و در ۷ بازی بعدی (شامل لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا دو) هیچ بردی بهدست نیاوردند و شکست ناباورانه ۷ بر یک مقابل الوصل را تجربه کرد. وضعیت قرمز آبیها به پایان رسید و استقلالِ ساپینتو در ۹ بازی اخیر (شامل لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا دو)، متحمل هیچ شکستی نشده و حاصل عملکرد آبیها ۶ برد و ۳ تساوی بوده است که البته این سکه آرامش و وضعیت نرمال، روی دیگری هم دارد.
استقلالیها در شرایطی مهیای رویارویی با رقیب سنتی در قالب دربی ۱۰۶ میشوند که ریکاردو ساپینتو با دردسری ناخوشایند دست و پنجه نرم میکند. سرمربی پرتغالی که به نظر میرسد از ساختار دفاعی تیمش در دیدارهای اخیر رضایت نسبی دارد، حالا با نارضایتی دو مدافع چپ و راست مواجه است؛ بازیکنانی که مدعی حضور در ترکیب اصلی و حتی پوشیدن پیراهن تیم ملی هستند و به تازگی ناراحتیشان از نیمکت نشینی را علنی کردند.
ساپینتو در فاصله فیفادی مهر و آبان از صالح حردانی در ترکیب اصلی بهره برد. بعد از بازگشت حردانی از اردوی تیم ملی، رامین رضاییان مقابل پادیاب خلخال در جام حذفی فیکس شد، اما در مسابقه با الوصل دوباره روی نیمکت نشست و حردانی در ترکیب اصلی قرار گرفت تا پیام روشنی صادر شود. رضاییان بعد از بازی با الوصل ضمن تأکید بر اینکه هرگز برای تیمش حاشیه درست نمیکند، اما از ناراحتیاش بابت نیمکت نشینی پرده برداشت و البته این را هم گفت که با تلاش بیشتر برای بازگشت به ترکیب، کارش را جلو میبرد.
پس از این ماجرا، اتفاقی غیرمنتظره افتاد و ساپینتو در بازی حساس مقابل فولاد خوزستان، به رامین اعتماد کرد. در واقع رضاییان علاوه بر قرار گرفتن در ترکیب اصلی، بازوبند کاپیتانی استقلال را هم در اختیار داشت و اینبار حردانی از روی نیمکت شاهد بازی تیمش بود. این در حالی بود که برخی رسانهها با انتشار چند عکس، مدعی شدند رضاییان در دیدار استقلال برابر الوصل، ناراحتی و عصبانیتش از تعویض نشدن را به شکلی کمسابقه بروز داده است. برای همین برخی معتقد بودند که فیکس شدن دوبارهاش با این هدف بوده که ساپینتو از حواشی احتمالی جلوگیری کند. از سویی این نظریه هم وجود داشت که بازگشت او به ترکیب اصلی مقابل فولاد به این دلیل بوده که ساپینتو قصد داشت به حردانی برای دربی استراحت دهد.
در سمت دیگر خط دفاعی استقلال، یعنی پست دفاع چپ هم اوضاع تقریباً همینگونه است. استقلال در حالی برابر الوصل امارات به تساوی یک - یک بسنده کرد که ابوالفضل جلالی فرصتی برای حضور در میدان پیدا نکرد. جلالی در هفتههای ابتدایی لیگ برتر گزینه اول سمت چپ خط دفاع استقلال بود اما رفتهرفته جای خود را به حسین گودرزی داد؛ مدافعی که با عملکرد امیدوارکنندهاش توانست نظر ساپینتو را جلب کند و حالا انتخاب اول سرمربی پرتغالی در این پست محسوب میشود و احتمالاً در بازی حساس مقابل پرسپولیس هم فیکس خواهد بود.
جلالی در بازی استقلال مقابل پادیاب خلخال بار دیگر در ترکیب اصلی قرار گرفت و امیدوار بود با یک نمایش مطلوب جایگاه از دسترفتهاش را پس بگیرد، اما به هیج عنوان چنین اتفاقی نیفتاد. در حقیقت عملکرد او مطابق انتظار کادرفنی نبود و ساپینتو تصمیم گرفت بین دو نیمه او را تعویض کند و گودرزی را به زمین فرستاد. تصمیمی که نشان داد فاصله جلالی تا ترکیب اصلی بیشتر هم شده است. اگر وضعیت به همین شکل پیش برود، به نظر میرسد مدافع چپ استقلال باید رؤیای بازگشت به تیم ملی و حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را کنار بگذارد، چرا که در یکی از حساسترین مقاطع فصل فاصله معناداری با ترکیب اصلی آبیها دارد. از سویی، جلالی چند روز پیش با انتشار یک استوری در صفحه شخصیاش، به شرایط واکنش نشان داد. او تصویری از خود روی نیمکت منتشر کرد و نوشت: «خون میچکد از دیده در این کُنجِ صبوری… این صبر که من میکنم افشردن جان است.»
به آنچه در دو سمت چپ و راست خط دفاعی استقلال میگذرد، میتوان ماجرای عجیب و جنجالی مدافع گران قیمت آبیها را هم اضافه کرد. صحبتهای ساپینتو درباره عارف آقاسی، داغترین و خبرسازترین بخش حرفهای او در نشست خبری بعد از بازی با فولاد بود. سرمربی استقلال با بیان اینکه رفتارهای آقاسی او را دیوانه میکند، اعلام کرد که این بازیکن در ترکیب اصلی مسابقات اخیر تیم بوده، اما هر بار با بهانه مصدومیت خود را از حضور در زمین معاف کرده است! در ادامه هم خبرهایی منتشر شده که آقاسی در اختیار باشگاه قرار گرفته و احتمالاً قصد دارد در نیم فصل از جمع آبیهای پایتخت جدا شود.
نکته حائزاهمیت اینکه استقلال تقریباً سه هفته بسیار فشرده، مهم و سرنوشتساز پیشرو دارد. آبیها ۵ روز بعد از دیدار با پرسپولیس، میزبان ملوان در تهران هستند و سپس برای ۳ سفر پیاپی باید آماده شوند. استقلالیها ۲۴ آذر میهمان خیبر در هفته چهاردهم لیگ برتر هستند، سپس ۲۸ آذر باید در بندرعباس به مصاف فولاد هرمزگان بروند و سوم دیماه هم میهمان المحرق در هفته پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا دو خواهند بود. در چنین روزهایی که استقلال بیش از پیش به همدلی و اتحاد و توانایی تکتک بازیکنانش نیاز دارد، باید دید ساپینتو چگونه با چالشهای اینچنینی مواجه میشود و آنها را مدیریت میکند.