کافی است به هیئت فوتبال مراجعه کنید و امتیاز یک تیم را بخرید. اصلاً مهم نیست که سابقه فوتبالی داشته باشید؛ میتوانید بنا، قصاب یا فرشفروش باشید و تیمداری کنید!
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی نوجوانان ایران با هدایت ارمغان احمدی با شکست مقابل هندوستان در بازی پایانی مرحله انتخابی جام ملتهای زیر ۱۷ سال از راهیابی به این رقابتها بازماند.
ناصر فریادشیران با اشاره به نابسامانی فوتبال پایه و حذف تیمهای ریشهداری که سالها در مسیر پرورش بازیکنان تأثیرگذار بودند به خبرنگار تابناک، گفت: «فوتبال پایه ما کاملاً ضعیف است و هر روز هم ضعیفتر میشود. در گذشته باشگاههایی مانند راهآهن، نفت تهران، شاهین، پاس، اتکا و پیام، تابلوی فوتبال پایه ایران بودند؛ اما امروز دیگر وجود خارجی ندارند. چرا؟ چون برخی نمایندگان شهرها، اعضای شوراها و افرادی که در دولت قدرت داشتند، به دلیل منافع شخصی، موجب نابودی این تیمها شدند و پایههای فوتبال پایه را سست کردند.»
وی در ادامه خاطرنشان کرد: «برای مثال باشگاه راهآهن تهران را در نظر بگیرید؛ باشگاهی که دو ورزشگاه اختصاصی با زیرساختهای فوقالعاده داشت، امکاناتی که شاید امروز تیمهای پایتخت هم از آن بیبهره باشند. اما دولت آمد و این تیم ریشهدار را نابود کرد.»
این مربی باسابقه فوتبال با انتقاد از نحوه تیمداری در فوتبال پایه افزود: «در فوتبال پایه کافی است به هیئت فوتبال مراجعه کنید و امتیاز یک تیم را بخرید. اصلاً مهم نیست که سابقه فوتبالی داشته باشید؛ میتوانید بنا، قصاب یا فرشفروش باشید و تیمداری کنید! در این شرایط طبیعی است بازیکنانی جذب میشوند که صرفاً توان مالی دارند، نه استعداد. نتیجهاش هم همین میشود که در سادهترین مسابقات دچار ضعف و اشتباه میشویم.»
فریادشیران درباره وضعیت داوری در فوتبال ایران نیز گفت: «در کجای دنیا به داور حمله میکنند؟ چطور ممکن است پس از پایان بازی، به خودرو داور حمله شود؟ داور در فوتبال مانند رهبر یک کشور است؛ آیا با یک داور چنین رفتاری میکنید؟ ادبیاتی که در رختکن برخی تیمها به کار میرود قابل قبول است؟ وقتی مربی اجازه توهین به داور میدهد، بازیکن پایه هم همین را یاد میگیرد. سؤال من این است؛ نقش کمیته انضباطی و هيئت فوتبال چیست و چرا ورود نمیکنند؟ شاید آنها هم بیتقصیر نیستند!»
او درباره نحوه انتخاب ارمغان احمدی به عنوان سرمربی تیم ملی نوجوانان گفت: «آقای ارمغان احمدی فردی گمنام است. با سابقهای که من در فوتبال دارم، تا به حال نام او را نشنیده بودم. وقتی شنیدم ایشان سرمربی شدهاند، فوراً به آقای تارقلیزاده، رئیس کمیته فنی فدراسیون فوتبال، زنگ زدم و اعتراض کردم. ایشان گفت از بین ۲۵ تا ۳۰ گزینه، احمدی انتخاب شده! از رسانهها خواهش میکنم پیگیری کنند که این ۳۰ نفر دقیقاً چه کسانی بودهاند؟»
فریادشیران درباره رئیس کمیته فنی فدراسیون نیز اظهار داشت: «آقای تارقلیزاده فوتبالی نیست؛ فوتسالی بوده و حالا در فوتبال مسئولیت گرفته. سؤال من این است؛ چطور آقای مجید جلالی با آن همه برنامهریزی، یک شبه کنار گذاشته شد و ایشان جای او آمد؟ نکند هدف چیز دیگری باشد و دنبال منافع شخصی هستیم، نه موفقیت فوتبال؟»
مربی سابق تیمهای پایه نفت تهران و رئیس پیشین آکادمی باشگاه استقلال درباره رزومه سرمربی تیم ملی نوجوانان گفت: «رزومه احمدی شامل چهار سال کمکمربی نونهالان سپاهان و سپس سرمربیگری جوانان سپاهان و یک قهرمانی است. با چنین رزومهای سرمربی تیم ملی نوجوانان ایران شده! با این کار ارزش نیمکت تیم ملی را پایین آوردید.»
فریادشیران سپس به نحوه انتخاب احمدی اشاره کرد و افزود: «فدراسیون فوتبال اعلام کرد پول ندارد تیم نوجوانان را به مسابقات اعزام کند و اگر کسی مایل است اسپانسر شود، وارد شود. سپاهان قبول کرد و به این ترتیب نماینده ایران در مسابقات کافا شد. ۸-۷ بازیکن اصلی تیم نوجوانان بازیکنان سپاهان بودند و با مربیگری احمدی قهرمان کافا شدند، آن هم در برابر تیمهای ضعیف آسیایی. همین نتیجه باعث شد احمدی در انتخابی جام ملتهای آسیا باقی بماند.»
او درباره عملکرد تیم ملی نوجوانان در انتخابی جام ملتها گفت: «وقتی در گروهی که تیمهایی مثل هندوستان، لبنان و فلسطین حضور دارند -تیمهایی که در سطح چهارم آسیا هستند- نمیتوانیم صعود کنیم، یعنی مشکل ما ریشهای است. عجیب است که پس از حذف، همه سکوت کردهاند و هیچ توضیحی نمیدهند. حتی سرمربی تیم ملی میگوید بدشانس بودیم!»
فریادشیران خطاب به مسئولان فدراسیون فوتبال اظهار داشت: «آقای تارقلیزاده، شما یک نسل از تیم ملی را نابود کردید و باید پاسخگو باشید. شما، هیئتهای فوتبال، فدراسیون فوتبال و سرمربی تیم ملی آقای احمدی… شماها خیانت کردید. همین امروز استعفا دهید و دست از سر فوتبال بردارید.»
این مربی سابق تیمهای پایه در پایان درباره بازیهای تدارکاتی تیمهای ملی گفت: «خدا لعنت کند کسانی را که باعث شدند از رقابت با تیمهای بزرگ آسیایی و حتی اروپایی، به بازی با تیمهای ضعیف برسیم و برد مقابل آنها برای ما تبدیل به افتخار شود.»