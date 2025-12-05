در روز‌های گذشته گزارش‌هایی در رسانه‌های آرژانتینی و انگلیسی منتشر شد که نشان می‌داد از هم‌گروهی با تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ استقبال می‌کنند. احتمالا آنها علاوه بر تحلیل وضعیت فعلی تیم‌ها به خاطرات خوب گذشته هم توجه کرده‌اند.

فردای قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۲ نشریه سان اسپورت انگلیس با تیتری جنجالی که به مذاق ایرانی‌ها اصلاً خوش نیامد، به همگروهی با ایران واکنش نشان داد. این رسانه تیتر زد: «it’s Iranian men, hallelujah».

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، شمارس معکوس برای فرا رسیدن روز قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶ مکزیک، کانادا و ایالات متحده آمریکا آغاز شده است. روزی پرالتهاب و جذاب برای هواداران تیم‌هایی که در جام جهانی حاضر خواهند بود در پیش است و از چند روز پیش که سیدبندی به صورت رسمی توسط فیفا اعلام شد، بازار گمانه‌زنی و پیش‌بینی هم حسابی داغ شده است.

این در حالی است که کارشناسان و هواداران تیم ملی فوتبال ایران به دو بخش تقسیم شده‌اند؛ گروهی دوست دارند تیم ملی در گروهی قرار بگیرد که یک یا دو تیم بزرگ حضور داشته باشند و فوتبال کشورمان بتواند از این ویترین جذاب و دیدنی، نهایت بهره را ببرد؛ اما طیف دیگری هم هستند که معتقدند بهتر است قرعه با قلعه‌نویی و شاگردانش یار باشد و تیم ملی در گروه ساده‌تری قرار بگیرد تا مسیر صعود به مرحله بالاتر، هموار شود.

در چنین شرایطی تعدادی از رسانه‌های معتبر کشورهای دیگر در بخشی از گزارش‌ها و تحلیل‌های خود عنوان کرده‌اند که بهتر است تیم ملی کشورشان با تیم ملی ایران هم‌گروه شود و در واقع تیم تحت هدایت قلعه‌نویی را گزینه مطلوبی برای مصاف با آن و کسب سه امتیاز می‌دانند. نگاهی به آنچه در روزهای گذشته اتفاق افتاده نشان می‌دهد که تعدادی از این رسانه‌ها، همان‌هایی هستند که تیم ملی‌شان سابقه رویارویی با ایران را دارند و موفق به شکست تیم ملی ایران شده‌اند.

انگلیس در گلدان نخست قرار دارد و تیم‌هایی مثل ایران، اتریش و استرالیا گزینه‌هایی کم خطر از نگاه رسانه‌های این کشور محسوب می‌شوند. شبکه «ESPN» در تحلیل خود از تمام احتمالات و مسیر بهتر یا بدتر برای توخل و شاگردانش، ایران را به عنوان بهترین گزینه معرفی کرده است. حتی برخی رسانه‌ها احتمال برخورد با ایران در مرحله یک‌شانزدهم نهایی و سپس کره جنوبی در دور بعد را بهترین حالت ممکن می‌دانند.

به نظر می رسد رسانه‌های انگلیسی رویارویی با ایران را چه در دور حذفی، چه مرحله گروهی ایده‌آل می‌دانند. در هر حال آنها دوره قبل جام جهانی در قطر را به یاد دارند؛ پیروزی پرگل ۶ بر ۲ که باعث شد یکی از سنگین‌ترین نتایج تاریخ فوتبال ایران رقم بخورد. همین موضوع باعث شده رسانه‌های انگلیسی از احتمال تکرار این تقابل استقبال کنند و آن را یک شروع ایده‌آل برای سه‌ شیرها بدانند. جالب اینکه مدتی پیش امید نورافکن بازیکن تیم ملی در حاشیه تمرین تیم ملی قبل از دیدار تدارکاتی با تانزانیا، در خصوص پرسشی مبنی بر اینکه دوست دارد در جام جهانی با کدام تیم قدرتمند هم‌گروه شویم؟ پاسخ داد: «انگلیس».

ازسویی در میان تیم‌های قدرتمند و سید یک، تنها انگلیسی‌ها نیستند که تیم ملی فوتبال ایران را همگروهی ایده‌آل و خوب می‌دانند. در شرایطی که تنها دو روز به برگزاری مراسم قرعه کشی جام جهانی باقی مانده، یک رسانه معتبر آرژانتینی، نوشت که ایران بهترین تیمی است که می‌تواند از بین تیم‌های سید دو با آرژانتین هم‌گروه شود تا آلبی سلسته به راحتی به دور بعدی برسد. رسانه آرژانتینی «TyC Sports» در گزارشی که به بررسی بهترین و بدترین سناریوهای احتمالی برای تیم ملی این کشور می‌پرداخت، نوشت: «برترین حریفان در سید ۲، کره و ایران هستند. هر دو تیم به راحتی به جام جهانی راه یافتند، اما فاقد بازیکنانی هستند که در صحنه بین‌المللی برجسته باشند. علاوه بر این، تیم ملی آرژانتین سابقه پیروزی در برابر این تیم‌ها در جام جهانی را دارد. آلبی سلسته در سال‌های ۱۹۸۶ و ۲۰۱۰ کره را و همچنین در سال ۲۰۱۴ با گل لیونل مسی ایران را شکست داد.»

احتمالاً رسانه‌های آرژانتینی که تیم‌شان مدافع عنوان قهرمانی است، علاوه بر تحلیل وضعیت فعلی ایران، جام جهانی ۲۰۱۴ را هم به خاطر دارند که تیم‌شان در دقایق پایانی موفق شد با شوت لیونل مسی، ایران را مغلوب کند. از سویی، کره‌جنوبی سه بازی متوالی است که مغلوب آرژانتین شده که دو دیدار آن در جام جهانی بوده است. کره در جام جهانی مکزیک ۱۹۸۶ با نتیجه ۳ بر یک شکست خورد و در جام جهانی آفریقای جنوبی با نتیجه ۴ بر یک بازنده شد.

نیویورک‌تایمز در آستانه قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ نگاهی به تیم‌های راه‌یافته به این رقابت‌ها داشت و در گزارش خود ضمن اشاره به چگونگی راهیابی تیم ملی به جام جهانی، سوابق حضور ایران در ادوار گذشته را مورد بررسی قرار داد.

دیروز هم نیویورک ‌تایمز، تیم ملی فوتبال ایران را به عنوان تیمی که بیشترین حواشی سیاسی را با خود حمل می‌کند، معرفی و هم‌گروهی ایران و آمریکا را جنجال بزرگی دانست. نیویورک‌تایمز در آستانه قرعه‌کشی جام جهانی نگاهی به تیم‌های راه‌یافته به این رقابت‌ها داشت و در گزارش خود ضمن اشاره به چگونگی راهیابی تیم ملی به جام جهانی ۲۰۲۶ و سوابق حضور ایران در ادوار گذشته، در بخش‌هایی از گزارش خود نوشت: « انتظار فوتبال جذاب و همه‌جانبه‌ای نداشته باشید. آنها زیر نظر کی‌روش، تیمی بسیار مستحکم بودند. از سویی گروهی که مقامات ایرانی امیدوارند از آن اجتناب کنند، قرار گرفتن در گروه آمریکاست. با توجه به شرایط دیپلماتیک فعلی، اگر آنها بار دیگر با تیم ملی فوتبال آمریکا روبه‌رو شوند همانطور که در جام جهانی ۱۹۹۸ نیز روبه‌رو شدند، جنجال بزرگی خواهد بود. این مسابقه توجه زیادی را به خود جلب خواهد کرد و منظره‌ای تماشایی ایجاد خواهد کرد.»