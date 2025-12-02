نبض خبر
تصاویر درگیری وحشیانه اوباش در تهران را ببینید
18 آبان سال 143، پارک ارم تهران صحنه حمله خونین شد؛ تعدادی اوباش با خودرو مسیر خروج خانوادهها را بستند و با چاقو به سر و صورت آنها حمله کردند. یکی از متهمان که قصاب بود گفت: «دعوا بین آنها شروع شد و من به قصد اینکه پیاده شوم و صحنه را ترک کنم وارد شدم، اما درگیری بیش از حد شد و از کنترل خارج شد. در این درگیری، پژمان و مهرداد با چاقو به سر و صورت یک مرد حمله کردند.» جزئیات و تصاویر درگیری را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر درگیری اشرار اوباش زد و خورد ویدیو
اخبار مرتبط