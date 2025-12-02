En
کد خبر:۱۳۴۳۶۰۶
نبض خبر

تصاویر درگیری وحشیانه اوباش در تهران را ببینید

18 آبان سال 143، پارک ارم تهران صحنه حمله خونین شد؛ تعدادی اوباش با خودرو مسیر خروج خانواده‌ها را بستند و با چاقو به سر و صورت آن‌ها حمله کردند. یکی از متهمان که قصاب بود گفت: «دعوا بین آن‌ها شروع شد و من به قصد اینکه پیاده شوم و صحنه را ترک کنم وارد شدم، اما درگیری بیش از حد شد و از کنترل خارج شد. در این درگیری، پژمان و مهرداد با چاقو به سر و صورت یک مرد حمله کردند.» جزئیات و تصاویر درگیری را می‌بینید و می‌شنوید.
