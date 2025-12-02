میلی صفحه خبر لوگو بالا
چرا مبلغ وثیقه مدیرعامل بانک آینده کم بود؟

سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که مبلغ وثیقه کم برای مدیرعامل بانک آینده به دلیل عدم انتفاع شخصی متهم و تخطی صرف از ضوابط اداره بانک تعیین شده است.
کد خبر: ۱۳۴۳۶۰۰
| |
900 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ پرونده بانک آینده همچنان در دستگاه قضایی در حال پیگیری است. سخنگوی قوه قضاییه درباره ابهامات تعیین مبلغ وثیقه مدیرعامل بانک آینده اعلام کرد که تعیین وثیقه متناسب با سطح تخلفات فردی مدیرعامل و هیئت مدیره بوده و جرایم احتمالی بانک به صورت مستقل بررسی خواهد شد. این توضیح واکنش به سوالات اخیر رسانه‌ها و مردم درباره عملکرد مدیران سابق بانک آینده است.

دلایل تعیین وثیقه کم مدیرعامل بانک آینده

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری سه‌شنبه (۱۱ آذر ماه ۱۴۰۴) توضیح داد که مدیرعامل و هیئت مدیره بانک آینده که پرونده آنها در حال رسیدگی است، پس از بروز مشکلات بانک به عنوان سرپرست منصوب شده بودند. این مدیران هیچ انتفاع شخصی از بانک نداشته‌اند و صرفاً اداره امور بانک را دنبال می‌کردند. به همین دلیل، میزان وثیقه تعیین شده با سطح تخلف آنها متناسب است.

پرونده‌ها و رسیدگی‌های جداگانه

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: برآیند بانک آینده و تخلفات احتمالی کل بانک موضوعی جداگانه است و در جای خود مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

برخورد بدون مسامحه با بانک‌ها

جهانگیر گفت: هر بانکی که نسبت به حقوق مردم تخلف کند، قوه قضاییه به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند و با هیچ بانک یا دستگاهی مسامحه نخواهد کرد.

وثیقه مدیرعامل بانک آینده دستگاه قضایی
