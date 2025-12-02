دندانپزشک قلابی قشم دستگیر شد

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم از دستگیری دندانپزشک قلابی بدون مجوز که در منزل مسکونی اقدام به انجام خدمات دندانپزشکی می‌کرد، خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از برنا؛ یاسر مرادی گفت: به دنبال تبلیغات غیرقانونی این فرد در فضای مجازی، موضوع توسط واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت مورد پیگیری قرار گرفت و تیم بازرسی پس از بررسی‌های میدانی، تخلفات گسترده‌ای را در محل فعالیت وی مشاهده کرد.

وی افزود: به دنبال تکمیل مستندات، موضوع با هماهنگی و دستور سریع دادستان شهرستان قشم و با همراهی نیروی انتظامی، فرد متخلف دستگیر و محل فعالیت وی که یک منزل مسکونی بود، پلمب شد.

مرادی با تأکید بر اینکه هرگونه ارائه خدمات درمانی بدون مدارک معتبر و مجوز‌های قانونی تهدیدی جدی برای سلامت مردم است، از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک، موضوع را به شبکه بهداشت گزارش دهند.