پارک غیرمجاز در تهران اوج گرفت

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سردار سید ابوالفضل موسویپور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ که اوایل این هفته از تشدید برخورد با تخلفات ساکن در تهران خبر داده بود، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۶ میلیون و ۷۸۶ هزار فقره تخلف ساکن در پایتخت اعمال قانون شده و تنها در ۱۰ روز نخست آذرماه نیز بیش از ۲۹۳ هزار فقره تخلف ساکن ثبت شده است.
سردار موسویپور گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶ میلیون و ۷۸۶ هزار فقره تخلف ساکن در تهران ثبت و اعمال قانون شده است؛ آماری که نشاندهنده گستردگی توقفهای غیرمجاز در سطح شهر است.
وی افزود: تنها در ۱۰ روز نخست آذرماه، بیش از ۲۹۳ هزار فقره تخلف ساکن توسط مأموران پلیس راهور شناسایی و اعمال قانون شده که بیانگر شدت برخورد در قالب طرح ویژه اخیر است.
سردار موسویپور افزود: این تخلفات شامل مواردی، چون توقف دوبله در معابر، توقف در محلهای ایستادن ممنوع، توقف مطلقاً ممنوع، توقف در حریم تقاطعها و میادین، توقف وسایل نقلیه عمومی خارج از ایستگاههای تعیینشده، توقف در محلهای ویژه معلولان و جانبازان، توقف در پیادهروها و حتی توقف خودروها برای فروش کالا در حاشیه راهها است. هر نوع توقفی که منجر به سد معبر و اختلال در عبور و مرور گردد، مصداق تخلف ساکن محسوب میشود.
وی خاطرنشان کرد: طرح ویژه برخورد با تخلفات ساکن از ۹ آذرماه با محوریت یگان ضربت عملیات ویژه آغاز شده و پلیس راهور به صورت جدی و مستمر با این تخلفات برخورد خواهد کرد.
سردار موسویپور تأکید کرد: بر اساس ماده ۱۶۳ آییننامه راهنمایی و رانندگی و جدول تخلفات رانندگی، توقف دوبله در معابر، پارک خودرو در پیادهرو، توقف در محلهای ایستادن ممنوع، پارک در محدودههای ممنوعه، توقفهای منجر به سد معبر و توقف در ایستگاههای حملونقل عمومی همگی تخلف محسوب شده و مشمول اعمال قانون هستند.
پلیس راهور تهران بزرگ تأکید کرد: هر توقف غیرمجاز، علاوه بر ایجاد مزاحمت برای دیگران، میتواند زمینهساز حوادث و ترافیک سنگین شود. شهروندان با رعایت قوانین توقف و پارک، نه تنها از جریمههای سنگین جلوگیری میکنند، بلکه در ارتقای ایمنی، نظم شهری و تسهیل عبور و مرور نقش مستقیم خواهند داشت.