پارک غیرمجاز در تهران اوج گرفت

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶ میلیون و ۷۸۶ هزار فقره تخلف ساکن در تهران ثبت و اعمال قانون شده است؛ آماری که نشان‌دهنده گستردگی توقف‌های غیرمجاز در سطح شهر است.
کد خبر: ۱۳۴۵۵۶
| |
995 بازدید
|
۶
پارک غیرمجاز در تهران اوج گرفت

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ که اوایل این هفته از تشدید برخورد با تخلفات ساکن در تهران خبر داده بود، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۶ میلیون و ۷۸۶ هزار فقره تخلف ساکن در پایتخت اعمال قانون شده و تنها در ۱۰ روز نخست آذرماه نیز بیش از ۲۹۳ هزار فقره تخلف ساکن ثبت شده است.

سردار موسوی‌پور گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶ میلیون و ۷۸۶ هزار فقره تخلف ساکن در تهران ثبت و اعمال قانون شده است؛ آماری که نشان‌دهنده گستردگی توقف‌های غیرمجاز در سطح شهر است.

وی افزود: تنها در ۱۰ روز نخست آذرماه، بیش از ۲۹۳ هزار فقره تخلف ساکن توسط مأموران پلیس راهور شناسایی و اعمال قانون شده که بیانگر شدت برخورد در قالب طرح ویژه اخیر است.

سردار موسوی‌پور افزود: این تخلفات شامل مواردی، چون توقف دوبله در معابر، توقف در محل‌های ایستادن ممنوع، توقف مطلقاً ممنوع، توقف در حریم تقاطع‌ها و میادین، توقف وسایل نقلیه عمومی خارج از ایستگاه‌های تعیین‌شده، توقف در محل‌های ویژه معلولان و جانبازان، توقف در پیاده‌رو‌ها و حتی توقف خودرو‌ها برای فروش کالا در حاشیه راه‌ها است. هر نوع توقفی که منجر به سد معبر و اختلال در عبور و مرور گردد، مصداق تخلف ساکن محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: طرح ویژه برخورد با تخلفات ساکن از ۹ آذرماه با محوریت یگان ضربت عملیات ویژه آغاز شده و پلیس راهور به صورت جدی و مستمر با این تخلفات برخورد خواهد کرد.

سردار موسوی‌پور تأکید کرد: بر اساس ماده ۱۶۳ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی و جدول تخلفات رانندگی، توقف دوبله در معابر، پارک خودرو در پیاده‌رو، توقف در محل‌های ایستادن ممنوع، پارک در محدوده‌های ممنوعه، توقف‌های منجر به سد معبر و توقف در ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی همگی تخلف محسوب شده و مشمول اعمال قانون هستند.

پلیس راهور تهران بزرگ تأکید کرد: هر توقف غیرمجاز، علاوه بر ایجاد مزاحمت برای دیگران، می‌تواند زمینه‌ساز حوادث و ترافیک سنگین شود. شهروندان با رعایت قوانین توقف و پارک، نه تنها از جریمه‌های سنگین جلوگیری می‌کنند، بلکه در ارتقای ایمنی، نظم شهری و تسهیل عبور و مرور نقش مستقیم خواهند داشت.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
1
7
پاسخ
هرفردونهادی کارخودش روانجام میده
پلیس فقط جریمه
دستگاه متولی ساخت وتامین پارکینگ عمومی بی توجه به وظیفه خود
مردم هم ناگزیرازاستفاده ازخودروخود وناچارازتوقف درمحل ممنوع بعلت نبود پارکینگ
ایمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
0
1
پاسخ
90 درصد پارک های دوبل هم مربوط به راننده های همیشه طلبکاره اسنپ هست . وسط خیابون توقف میکنن و تو گوشی دنبال مسافر با مسیر دلخواه میگردن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
0
0
پاسخ
طرح کارت پارک کنار خیابان بسیار طرح مثبت ومنظمی بود وباعث میشد جلویگیری کنه از پارک خودرو مغازه داران و اشخاص که ساعتها کنارخیابان را اشغال می کردند به نظرم طرح کارت پارک را مجددا با جدیت ادامه بدید تا جلوی پارک خودرو بدون دلیل گرفته بشه وهم درامدی باشه برای دولت وهم اینکه جلو اشغال کنار خیابان بوسیله مانع وسد معبر مغازه داران ودست فروشان بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
0
0
پاسخ
تیتر برای گرانی جریمه یا پارکینگ یا پارکبان در کل این تیترها فقط برای گران شدن در این زمانه هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
0
0
پاسخ
خیلی از جریمه ها بیخود و بی جهت فقط برای جمع کردن بودجه می باشد خود مرا سه بار بدون کوچکترین تخلفی جریمه کردند بعد از این تصمصم گرفتم خودرو را هرجا پارک کردم فیلم و عکس با تاریخ و زمان بگیرم تا موقع اعتراض مدرک داشته باشم اگر همه این کار را انجام دهند جلوی خلاف پلیس را که بیخودی جریمه کردن مردم است را خواهند گرفت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
0
0
پاسخ
جای پارک بوده و دوبله پارک کردن ؟ یا مجبور شدن دوبله پارک کردن. جریمه در اینگونخ موارد پاک کردن صورت مساله است
