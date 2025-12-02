میلی صفحه خبر لوگو بالا
شادی متفاوت عظیمی بعد از پیروزی

عظیمی با انتشار پستی در اینستاگرام، با لحنی آرام و صمیمانه، مردم را به وحدت و همدلی دعوت کرد
کد خبر: ۱۳۴۳۵۳۸
| |
33 بازدید

شادی متفاوت عظیمی بعد از پیروزی

به گزارش تابناک به نقل طرفداری، در هفته برگشت لیگ برتر کشتی آزاد و در دیداری حساس میان بانک شهر و استقلال جویبار، شاگردان رضا یزدانی موفق شدند حریف خود را شکست دهند. در مهم‌ترین مسابقه این تقابل، جدال وزن ۹۲ کیلوگرم میان محمدمبین عظیمی و امیرحسین فیروزپور برگزار شد که در نهایت کشتی‌گیر کردستانی با عملکردی مقتدرانه پیروز شد.

پس از پایان مسابقه، عظیمی که زیر ذره‌بین رسانه‌ها قرار داشت، نوعی خوشحالی متفاوت نسبت به مدل بحث‌برانگیزی که پیش‌تر توسط وحید شمسایی در بازی‌های کشور‌های اسلامی انجام شده بود، نشان داد؛ حرکتی که در هفته‌های گذشته با طرح انتقادات چهره‌هایی مانند عادل فردوسی پور، به موضوعی اجتماعی و رسانه‌ای تبدیل شده بود.

عظیمی سپس با انتشار پستی در اینستاگرام، با لحنی آرام و صمیمانه، مردم را به وحدت و همدلی دعوت کرد و توضیح داد که شادی پس از مسابقه‌اش، قصد ایجاد حاشیه یا تقابل مذهبی نداشته است.

متن پست محمدمبین عظیمی

ما آدم‌ها رنگ، زبان‌ودینمان با هم فرق می‌کند.

اما دل‌هایمان یک حقیقت را می‌داند: انسان بودن.

شاید راز آفرینش خداوند متعال هم همین باشد.

که دستِ هم را بگیریم و جهان را نرم‌تر بسازیم.

زندگی یعنی لبخندی که به دیگری می‌بخشی.

همین لبخند می‌تواند سختی‌ها را

به رفاقت تبدیل کند.

 

شادی متفاوت عظیمی بعد از پیروزی

