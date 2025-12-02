کوچکترین اسب دنیا+ عکس

میلی صفحه خبر لوگو بالا
کوچکترین اسب جهان به نام «پوموکل» حدود ۵۳ سانتی‌متر قد دارد.
کد خبر: ۱۳۴۳۵۱۶
| |
23 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ کوچکترین اسب دنیا که پوموکل نام دارد و در آلمان زندگی می‌کند، حدود ۵۳ سانتی‌متر قد دارد. نام این اسب به‌تازگی در رکورد‌های گینس ثبت شده است. کارولا وایدمن، صاحب این اسب کوچک می‌گوید، سال ۲۰۲۰ این اسب را که فقط ۵ ماه داشت و قد آن حدود ۴۶ سانتی‌متر به فرزندخواندگی پذیرفته است. کارولا می‌گوید، در آن زمان از دیدن این اسب شوکه شده بوده است، زیرا تا آن موقع اسب به این کوچکی ندیده بوده است.

این اسب کوچک بامزه، به عنوان اسب درمانی در مراکز مختلفی مانند خانه‌های سالمندان، بیمارستان‌ها، مدارس و مراکز توانبخشی برای کمک به افراد معلول حضور دارد. معمولا از اسب‌های درمانی برای بهبود مشکلات جسمی، روانی و حسی-حرکتی انسان استفاده می‌شود.

پوموکل شخصیت دوست‌داشتنی و بامحبتی دارد و با کودکان بسیار خوب است. او عاشق نوازش و در آغوش گرفته شدن است و دوست دارد، مرکز توجه باشد.

این اسب از اسبی قبلی که رکورددار کوچکترین اسب دنیا در کتاب گینس بود، حدود ۴ سانتی‌متر کوتاه‌تر است و از این نظر گوی رقابت را ربوده است.

