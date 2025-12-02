En
کد خبر:۱۳۴۳۴۹۶
230 بازدید
نبض خبر

ادعاهای جنجالی وکیل شاکی پژمان جمشیدی: DNA کشف شد!

پس از آنکه طی روزهای اخیر یک خبرنگار ادعاهایی به نفع پژمان جمشیدی را درباره پرونده جنجالی مطرح کرد، حالا ندا شمس وکیل ملیکا پارسادوست شاکی پرونده پژمان جمشیدی در گفت و گو با یک رسانه جزئیاتی از پرونده را فاش کرده است. شمس ادعا کرد دی ان ای پژمان جمشیدی روی بدن شاکی توسط پزشکی قانونی ثبت شده است. او می‌گوید همسایه‌ها و مدیر ساختمان در آتی ساز ملیکا را به پزشکی قانون می‌برند. این وکیل درباره ادعای رابطه هفت هشت ماهه میان شاکی و متشاکی گفت: «ملیکا فقط 13 روز قبل از حادثه به واسطه ارسال رزومه و نمونه‌کار با او تماس گرفته و پیش از آن هرگز حوالی محل زندگی جمشیدی حاضر نبوده است.» او تایید کرد نفری سومی در این پرونده وجود دارد اما فعلاً به آن نمی‌پردازد. روایت کامل این وکیل شاکی را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر پژمان جمشیدی ملیکا پارسا ویدیو ملیکا پارسادوست ندا شمس
