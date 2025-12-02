میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۳۴۹۳
بازدید: ۵۱۱

عکس: سال ۲۰۲۵ به روایت تصویر

گزارش تصویری از ۱۰۰ عکس برتر خبرگزاری آسوشیتد پرس، شامل نمادین‌ترین لحظات سال ۲۰۲۵ است. این تصاویر به طور خاص رویدادهای مهم، فرهنگی، اجتماعی و طبیعی را به تصویر کشیده و روایتگر داستان‌های انسانی و جهانی هستند. هر عکس نمایانگر یک لحظه خاص و تأثیرگذار است که احساسات و تجربیات مختلف را منتقل می‌کند.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس بین الملل خبرگزاری آسوشیتدپرس سال میلادی 2025
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.