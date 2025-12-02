عکس: سال ۲۰۲۵ به روایت تصویر

گزارش تصویری از ۱۰۰ عکس برتر خبرگزاری آسوشیتد پرس، شامل نمادین‌ترین لحظات سال ۲۰۲۵ است. این تصاویر به طور خاص رویدادهای مهم، فرهنگی، اجتماعی و طبیعی را به تصویر کشیده و روایتگر داستان‌های انسانی و جهانی هستند. هر عکس نمایانگر یک لحظه خاص و تأثیرگذار است که احساسات و تجربیات مختلف را منتقل می‌کند.