عکس: سال ۲۰۲۵ به روایت تصویر
گزارش تصویری از ۱۰۰ عکس برتر خبرگزاری آسوشیتد پرس، شامل نمادینترین لحظات سال ۲۰۲۵ است. این تصاویر به طور خاص رویدادهای مهم، فرهنگی، اجتماعی و طبیعی را به تصویر کشیده و روایتگر داستانهای انسانی و جهانی هستند. هر عکس نمایانگر یک لحظه خاص و تأثیرگذار است که احساسات و تجربیات مختلف را منتقل میکند.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:عکس بین الملل خبرگزاری آسوشیتدپرس سال میلادی 2025
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.