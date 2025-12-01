میلی صفحه خبر لوگو بالا
عباس پالیزدار با حکم دادگاه بازداشت شد

قوه قضاییه اعلام کرد: پس از آنکه عباس پالیزدار ادعاهایی را در مورد افراد مختلف مطرح کرد، در پی شکایت شاکیان خصوصی، نتوانست اسناد ادعاهای خود را به مقام قضایی ارائه کند و با حکم دادگاه محکوم و ساعتی پیش برای اجرای حکم دستگیر شد.
عباس پالیزدار با حکم دادگاه بازداشت شد

به گزارش تابناک به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، اظهارات عباس پالیزدار در مورد افراد مختلف، شکایت شاکیان خصوصی علیه وی را به همراه داشت. پس از طرح شکایت شاکیان خصوصی علیه عباس پالیزدار پرونده وی در مرجع قضایی بررسی شد.

با احضار پالیزدار به مرجع قضایی وی نتوانست ادعاهای خود در مورد افراد مختلف را اثبات کند. در عین حال شاکیان عباس پالیزدار مستندات زیادی در رد ادعاهای پالیزدار در دادگاه ارائه کردند و او در دادگاه مدرکی برای اثبات ادعاهای خود ارائه نداد که در نهایت منجر به محکومیت فرد مورد اشاره شد.

در پی قطعی شدن حکم محکومیت پالیزدار، وی ساعتی پیش بازداشت و برای اجرای حکم به زندان معرفی شد.

