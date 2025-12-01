میلی صفحه خبر لوگو بالا
جزئیات نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس با فرمانده قرارگاه خاتم

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: سرلشکر عبداللهی در نشست مشترک با اعضای این کمیسیون تاکید کرد که در صورت هرگونه تعرض علیه کشور، پاسخ جمهوری اسلامی ایران قاطع و پشیمان‌کننده خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۴۳۴۶۳
| |
519 بازدید
جزئیات نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس با فرمانده قرارگاه خاتم

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ابراهیم رضایی با اشاره به جلسه مشترک اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با سردار سرلشکر عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء(ع) و جمعی از فرماندهان و مسئولان گفت: در این جلسه سرلشکر عبداللهی گزارشی از آمادگی‌های رزمی و توان نیروهای مسلح ارائه کرد.

وی اضافه کرد: همچنین سرلشکر عبداللهی با اشاره به اقدامات نیروهای مسلح در ماه‌های اخیر به‌ویژه در جنگ ۱۲ روزه و ضرباتی که به رژیم صهیونیستی وارد شد، بیان داشت که رژیم صهیونیستی در این جنگ خسارت‌های زیادی متحمل شد و قدرت بازدارندگی آن آسیب جدی دید.

رضایی بیان کرد: سرلشکر عبداللهی اظهار کرد که در صورت هرگونه تعرض علیه کشور، پاسخ جمهوری اسلامی ایران قاطع و پشیمان‌کننده خواهد بود.

وی افزود: فرمانده قرارگاه همچنین با اشاره به آمادگی‌های رزمی نیروهای مسلح، تأکید کرد که توان و آمادگی امروز نیروهای مسلح نسبت به گذشته به‌مراتب بهتر و بیشتر است و جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با هر گونه تجاوز، آمادگی وارد کردن ضربات محکم را دارد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اعضای کمیسیون نیز در این نشست دیدگاه‌های خود را بیان کرده و ضمن قدردانی از ایثار و قدرت‌نمایی نیروهای مسلح در دوران جنگ ۱۲ روزه و نقش آن‌ها در تأمین امنیت ملی، بر حمایت همه‌جانبه از نیروهای مسلح تأکید کردند.

رضایی با اشاره به سخنان رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: رئیس کمیسیون ضمن تقدیر از تلاش‌های نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا، تأکید کرد که انتظار می‌رود نیروهای مسلح در دفاع از کشور در برابر تهدیدات پیش‌دستانه و بازدارنده عمل کنند و به شرارت‌های دشمن پاسخی سخت و عبرت‌آموز بدهند.

وی ادامه داد: مطالب مطرح شده در جلسه کمیسیون حاکی از این بود که اقتدار و آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ به هرگونه تجاوزی، نسبت به گذشته به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و قدرت دفاعی و تهاجمی کشور بیشتر، بهتر و دقیق‌تر است. توان دفاعی کشور هم از نظر کمی و هم کیفی طی این مدت پیشرفت قابل توجهی پیدا کرده و اشراف نیروهای مسلح بر تحرکات دشمن بسیار بالا است لذا قطعا هرگونه شرارت و شیطنت از سوی دشمنان ملت ایران با پاسخ قاطع نیروهای مسلح مواجه خواهد شد.

رضایی تأکید کرد: در حوزه منابع انسانی در ارتش و سپاه و همچنین در حوزه تجهیزات، وضعیت کشور نسبت به گذشته بسیار بهتر و قوی‌تر است. امروز آماده هر رویارویی هستیم. حقیقتا توان دفاع از مرزهای زمینی، هوایی و دریایی کشور را داریم و در اوج آمادگی برای دفاع از کشور هستیم.

مجلس کمیسیون امنیت ملی قرارگاه خاتم الانبیا سردار عبداللهی
