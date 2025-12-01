عکس: خسارت گسترده سیل‌های ویرانگر در اندونزی، سریلانکا و تایلند

بارش‌های شدید و ناگهانی، سه کشور اندونزی، سریلانکا و تایلند را درگیر سیلاب‌هایی کرده که محله‌ها را زیر آب برده، هزاران خانواده را بی‌خانمان کرده و زیرساخت‌های حیاتی را فلج کرده است؛ تصاویری که از این مناطق مخابره می‌شود، عمق و گستره ویرانی را به‌روشنی نشان می‌دهد.