عکس: خسارت گسترده سیلهای ویرانگر در اندونزی، سریلانکا و تایلند
بارشهای شدید و ناگهانی، سه کشور اندونزی، سریلانکا و تایلند را درگیر سیلابهایی کرده که محلهها را زیر آب برده، هزاران خانواده را بیخانمان کرده و زیرساختهای حیاتی را فلج کرده است؛ تصاویری که از این مناطق مخابره میشود، عمق و گستره ویرانی را بهروشنی نشان میدهد.
