به گزارش تابناک به نقل از مدیریت بحران مازندران، حسینعلی محمدی در تشریح این خبر اعلام کرد: با دریافت تماسهای مردمی از وقوع حریق در این مناطق، بلافاصله نیروهای منابع طبیعی، محیط زیست و مردمی در محل حاضر شدند و در تلاش برای مهار کامل آتش هستند.
وی با بیان اینکه سطح حریق حدود سه هکتار است، هشدار داد که خطر شعلهور شدن دوباره آتش در جنگلهای هزارجریب و چهاردانگه همچنان وجود دارد.
محمدی بیان کرد: همکاران منابع طبیعی و محیط زیست در منطقه حضور دارند و در صورت بروز هرگونه حریق مجدد، بلافاصله برای مهار آن اقدام خواهند کرد.
حامد رضاییان، رئیس اداره منابعطبیعی و آبخیزداری شهرستان نکا هم در خصوص این آتش سوزی به خبرنگاران شهرستان نکا توضیح داد: این حریق طی دو ساعت مهار شد، سطح حریق هنوز مشخص نشده ولی درحال برآورد است.
رضائیان افزود: همکاران منابعطبیعی و محیطزیست در منطقه حضور دارند تا درصورت شعلهور شدن مجدد حریق نسبت به مهار آن اقدام کنند.