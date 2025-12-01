مدیرکل مدیریت بحران مازندران از وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌های چورت ساری و سیکای هزارجریب شهرستان نکا خبر داد و گفت: خطر شعله‌ور شدن دوباره جنگل‌های هزارجریب و چهاردانگه وجود دارد.

به گزارش تابناک به نقل از مدیریت بحران مازندران، حسینعلی محمدی در تشریح این خبر اعلام کرد: با دریافت تماس‌های مردمی از وقوع حریق در این مناطق، بلافاصله نیروهای منابع‌ طبیعی، محیط‌ زیست و مردمی در محل حاضر شدند و در تلاش برای مهار کامل آتش هستند.

وی با بیان اینکه سطح حریق حدود سه هکتار است، هشدار داد که خطر شعله‌ور شدن دوباره آتش در جنگل‌های هزارجریب و چهاردانگه همچنان وجود دارد.

محمدی بیان کرد: همکاران منابع‌ طبیعی و محیط‌ زیست در منطقه حضور دارند و در صورت بروز هرگونه حریق مجدد، بلافاصله برای مهار آن اقدام خواهند کرد.

حامد رضاییان، رئیس اداره منابع‌طبیعی و آبخیزداری شهرستان نکا هم در خصوص این آتش سوزی به خبرنگاران شهرستان نکا توضیح داد: این حریق طی دو ساعت مهار شد، سطح حریق هنوز مشخص نشده ولی درحال برآورد است.

رضائیان افزود: همکاران منابع‌طبیعی و محیط‌زیست در منطقه حضور دارند تا درصورت شعله‌ور شدن مجدد حریق نسبت به مهار آن اقدام کنند.