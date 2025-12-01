En
مجری تلویزیون: یک خانم ایرانی نمی‌خواهد حجاب اسلامی داشته باشد کما اینکه...

عطاالله بیگدلی، مجری صداوسیما در یک تحلیل متفاوت و غیرمنتظره گفت: یک خانم ایرانی نمی‌خواهد حجاب اسلامی داشته باشد کما اینکه نمی‌خواهد حجاب مدرن داشته باشد، اما یک حجاب دیگری برای خودش دارد. در واقع برساختی کرده... بلکه ده پانزده درصد خانم‌ها هستند که اگر شرایط اجتماعی‌اش فراهم شود، حاضرند با یک حجاب سفت و سخت قاجاری و با پوشیه و دستکش در جامعه حاضر شوند. اگر نیستند به دلیل فشار اجتماعی است... برخی هم دوست دارند برهنه خیلی باز و برهنه و اینها دوست دارند که آنجا هم فشار اجتماعی...» تحلیل کامل این مجری صداوسیما را می‌بینید و می‌شنوید.
نبض خبر عطاالله بیگدلی حجاب اجباری حجاب عرفی حجاب زن ایرانی برخورد با بی حجابی حجاب اختیاری
