وقوع نزاع و درگیری در سرخه / ۶ نفر دستگیر شدند

فرمانده انتظامی سرخه از وقوع نزاع و درگیری در پارک ۱۳ آبان این شهر خبر داد و گفت: شش نفر از ارازل و اوباش در این درگیری دستگیر شدند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سرهنگ سید جلال حسینی غروب دوشنبه در بازدید از محلات سرخه با بیان اینکه وقوع یک مورد درگیری و نزاع به نیروی انتظامی سرخه گزارش شد، ابراز داشت: محل این درگیری دسته جمعی در پارک ۱۳ آبان سرخه بوده است.

وی با بیان اینکه پلیس بلافاصله در محل حضور یافت، افزود: طرفین درگیری با مشاهده نیروهای انتظامی از محل متواری شدند.

فرمانده انتظامی سرخه با بیان اینکه تحقیقات پلیسی برای شناسایی متخلفان آغاز شد، ابراز داشت: تیم‌های اطلاعاتی محسوس و نامحسوس نیز در این رابطه تشکیل شد.

حسینی با بیان اینکه پلیس در مدت زمان کوتاهی موفق به شناسایی عوامل این نزاع گروهی شد، تصریح کرد: شش جوان عامل نزاع در عملیات‌های جداگانه دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه با برهم زنندگان نظم و آرامش شهروندان برخورد می‌شود، افزود: پرونده متخلفان تشکیل و همگی آنها به مراجع قضائی سرخه معرفی شدند.