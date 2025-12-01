میلی صفحه خبر لوگو بالا
دختر سقاب اصفهانی دچار مرگ مغزی شد

متاسفانه فرزند دختر سقاب اصفهانی دچار مرگ مغزی شده و نیازمند دعای خیر مردم ایران است. دو فرزند دیگری وی نیز هنوز بستری هستند.
فرزند دختر سقاب اصفهانی دچار مرگ مغزی شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس، رئیس‌جمهور و رئیس مجلس با حضور در بیمارستان، از سقاب اصفهانی و فرزندانش که در حادثه تصادف جاده‌ای آسیب دیده‌اند، عیادت کردند. یکی از فرزندان سقاب اصفهانی دچار ضربه مغزی شده و دیگر فرزندان همچنان نیازمند مراقبت پزشکی هستند.

رئیس‌جمهور پزشکیان و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران، از سقاب اصفهانی که به دلیل تألمات ناشی از درگذشت همسر و جراحت ۳ فرزندش در حادثه تصادف بستری شده، عیادت کرد. گفتنی است متاسفانه فرزند دختر سقاب اصفهانی دچار مرگ مغزی شده و نیازمند دعای خیر مردم ایران است.

دو فرزند دیگری وی نیز هنوز بستری هستند.

به احتمال زیاد مراسم خاکسپاری همسر معاون رئیس جمهور روز پنج شنبه در مشهد برگزار خواهد شد.

