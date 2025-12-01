توضیح فرزند آیت‌ الله سیستانی درباره استفتای اخیر

استفتائی در سایت حضرت آیت‌الله سیستانی به زبان عربی در مورد نماز خواندن پشت سر امام جماعتی که از حکومت حقوق می‌گیرد، منتشر شد.

به گزارش تابناک، استفتائی در سایت حضرت آیت‌الله سیستانی به زبان عربی در مورد نماز خواندن پشت سر امام جماعتی که از حکومت حقوق می‌گیرد، منتشر شد.

ترجمه سوال: در برخی کشور‌های اسلامی، دولت برای امامان جماعت در مساجد حقوق ماهانه‌ای تعیین می‌کند و بخشی از آنان نیز از روحانیان شیعه هستند. نظر شریف شما در این‌باره چیست؟

ترجمه پاسخ: ما به مؤمنان ـ که خداوند متعال آنان را عزیز بدارد ـ توصیه می‌کنیم پشت سر کسی که حقوق دولتی دریافت می‌کند نماز نخوانند؛ و این توصیه نه برای طعن و خدشه در عدالت اوست، بلکه برای آن است که این جایگاه‌ها و مواضع صاحبانش کاملاً از هرگونه دخالت احتمالی حکومت حتی در آینده دور بماند.

السؤال: فی بعض الدول الإسلامیة تخصص الحکومة راتباً شهریاً لأئمة الجماعة فی المساجد وقسم منهم من رجال الدین الشیعة، فما هو نظرکم الشریف بهذا الخصوص؟

الجواب: ننصح المؤمنین (أعزّهم الله تعالى) أن لا یصلوا خلف من یتقاضى راتباً حکومیاً، ولیس هذا للقدح فیه والطعن فی عدالته، ولکن لتبقى هذه المواقع ومواقف أصحاب‌ها بمنأى تام عن أی تدخل حکومی محتمل ولو فی مستقبل الأیام.

از این رو، دفتر آیت‌الله سیستانی در مشهد از استاد سیدمحمدرضا سیستانی (فرزند معظم‌له) صحت این سوال و جواب را جویا شد که متن آن بدین شرح است:

سوال: سلام علیکم، لطفا بفرمائید سوال و جواب فوق صحیح است؟

جواب استاد سید محمدرضا سیستانی:

علیکم السلام، بله صحیح است. ولى ناظر به ایران نیست و توصیه غیر الزامى است.