راز خوشمزگی تاس‌کباب سنتی به روش تهرانی

اگر دنبال یک غذای خوش‌عطر و خوش‌رنگ هستید که بدون دردسر آماده شود، تاس‌کباب بهترین انتخاب است. ترکیب بی‌نظیر گوشت و میوه‌های پاییزی در این خوراک اصیل ایرانی، طعمی می‌سازد که همیشه محبوب سفره هاست.
راز خوشمزگی تاس‌کباب سنتی به روش تهرانی

رسپی که آموزش آن را در ادامه مشاهده می‌کنید به طرز تهیه "تاس کباب کلاسیک" اختصاص پیدا می‌کند، تاس کباب خوراکی است سرشار از فیبر و پروتئین و یکی از غذا‌های کلاسیک در سراسر جهان محسوب می‌شود.

به تابناک به نقل از همشهری آنلاین، این غذا در هر کشوری به سبک و شیوه خاصی پخته می‌شود، اما آنچه در تمامی انواع آن مشترک است گوشت و سبزیجات است. تاس کبابی که آموزش آن را در ادامه مطالعه می‌کنید یکی از قدیمی‌ترین و اصیل‌ترین انواع این خوراک است.

مواد لازم

پیاز ۱ عدد درشت

سیر ۳ حبه

سیب زمینی ۴ عدد

هویج ۶ عدد

ساقه کرفس ۲ عددتاس‌کباب اصیل ایرانی؛ غذای ساده، اما مجلسی برای روز‌های پرمشغله

سس ورچستر ۱ قاشق غذاخوری

رب گوجه فرنگی ۲ قاشق غذاخوری

روغن نباتی ۴ قاشق غذاخوری

آب گوشت ۷ لیوان

برگ بو ۲ عدد

رزماری خشک نصف قاشق چایخوری

آویشن خشک نصف قاشق چایخوری

سرکه قرمز ۳ قاشق غذاخوری

گوشت گوساله ۵۰۰ گرم

نمک و فلفل به مقدار لازم

آرد سفید ۱ قاشق غذاخوری

طرز تهیه و دستور پخت

گوشتی که مورد استفاده قرار می‌دهید باید بدون چربی و استخوان باشد و باید با چاقو آن را به قطعات کوچک خرد کنید. برای پخت تاس کباب نیاز داریم به آب گوشت؛ همچنین می‌توانید از ترکیب آب گرم و قرص عصاره گوشت نیز استفاده کنید. از آرد سفید برای پاشیدن به قطعات گوشت استفاده می‌شود، مقدار کمی آرد در این غذا به قوام آمدن و لعاب این غذا کمک می‌کند. سبزیجات مورد استفاده این غذا عبارتند از سیر، پیاز، ساقه کرفس، هویج و سیب زمینی، همچنین گاهی به دلخواه از نخود فرنگی نیز استفاده می‌کنند. طعم دهنده‌های این غذا عبارتند از رب گوجه فرنگی، سس ورچستر، سرکه قرمز، نمک و فلفل و رزماری خشک و آویشن خشک.

مرحله اول

ابتدا ۵۰۰ گرم گوشت گوساله بدون استخوان را به قطعات خورشتی (مکعبی کوچک) برش می‌زنیم. تکه‌های گوشت را داخل یک ظرف مناسب ریخته به آن مقداری نمک و فلفل می‌زنیم و در آخر یک قاشق غذاخوری آرد سفید را روی آن‌ها می‌پاشیم، تکه‌های گوشت را جا به جا می‌کنیم تا به طور کامل به نمک و فلفل و آرد سفید آغشته شوند. سبزیجات مورد نیاز شامل پیاز، سیر، سیب زمینی، هویج و ساقه کرفس را شسته و مطابق آنچه که در تصاویر می‌بینید خرد می‌کنیم.

مرحله دوم

یک قابلمه بزرگ را روی حرارت متوسط گاز قرار می‌دهیم سپس درون آن ۴ قاشق غذاخوری روغن نباتی می‌ریزیم و اجازه می‌دهیم روغن گرم شود حالا قطعات گوشت را داخل روغن ریخته و برای مدت ۴ الی ۵ دقیقه تفت می‌دهیم. سپس قطعات گوشت را از قابلمه خارج کرده و داخل یک بشقاب قرار می‌دهیم.

مرحله سوم

داخل همان قابلمه با همان مقدار روغنی که باقی مانده پیاز خرد شده را می‌ریزیم و شروع می‌کنیم به تفت دادن تا زمانی که بوی پیاز بلند شده و سبک شود، در این لحظه سه حبه سیر له شده را اضافه می‌کنیم و همه مواد را تفت می‌دهیم. در ادامه مقداری نمک و فلفل می‌پاشیم و ۲ قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی را اضافه می‌کنیم و همه مواد را با هم مخلوط می‌کنیم تا رب هم تفت بخورد و خامی آن گرفته شود. در این مرحله ۷ لیوان آب گوشت، ۱ قاشق غذاخوری سس ورچستر، نصف قاشق چایخوری رزماری خشک، نصف قاشق چایخوری آویشن خشک، هویج خرد شده، سیب زمینی و کرفس خرد شده را به همراه تکه‌های گوشتی که تفت داده بودیم به قابلمه اضافه می‌کنیم. ۲ عدد برگ بو را هم داخل قابلمه می‌اندازیم و درب قابلمه را می‌بندیم و اجازه می‌دهیم برای مدت ۲ الی ۳ ساعت بپزد.

مرحله چهارم

بعد از گذشت ۲ ساعت از پخت تاس کباب، درب قابلمه را باز می‌کنیم، برگ بو را خارج کرده و ۳ قاشق غذاخوری سرکه قرمز به آن اضافه می‌کنیم، از تاس کباب بچشید و میزان نمک و فلفل آن را اندازه کنید؛ درب قابلمه را ببندید تا باقی مدت زمان پخت انجام شود و غذا جا بی افتد.

پس از پخت کامل، گاز را خاموش کنید و از تاس کباب در ظرف دلخواهتان بکشید

میلی صفحه خبر موبایل
غذای سنتی تاس کباب غذای تهران خوراک تهیه تاس کباب
