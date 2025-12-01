عضو شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر لزوم ارتقای پلتفرم‌های داخلی متناسب با نیازهای جامعه، تصریح کرد: درعین‌حال فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی که بعضاً پیشبرد کسب‌وکار مردم روی آن‌ها انجام می‌شود کمکی به حل درست موضوع نمی‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا،‌ عزت‌الله ضرغامی درنشست شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه قرآن می‌گوید در هر شرایطی باید امنیت کسانی که می‌خواهند حرف بزنند و داعیه براندازی ندارند فراهم کنیم، اظهار کرد: این امنیت‌ شامل امنیت اجتماعی، رسانه‌ای و سایر موارد است.

وی با یادآوری سخنان اخیر محمدرضا باهنر درباره موضوع حجاب، گفت: وقتی چهره‌ای سیاسی که دل در گرو نظام دارد و دلسوز ارزش‌هایش است، درباره این موضوع حرف بزند اما با انواع و اقسام برخوردها مواجه شود، پسندیده نیست. در نظام مردم‌سالاری دینی باید آزادی‌های مشروع را پاس بداریم.

ضرغامی با بیان اینکه پدیده برهنگی موضوعی است که اقشار گوناگون و سلایق سیاسی مختلف در برخورد با آن هم‌نظر هستند، ادامه داد: دستورات اخیر رئیس‌جمهوری و رئیس قوه قضائیه در این زمینه ارزشمند است. اگر امروز برای مقابله درست و منطقی با پدیده برهنگی چاره‌ای اندیشیده نشود، فردا شاهد افزایش بی‌رویه این ناهنجاری فرهنگی خواهیم بود.

وی یادآور شد: در این زمینه راهکارهایی به سران قوا ارائه داده‌ام؛ باید مراقب سرمایه اجتماعی کشورمان هم باشیم.

عضو شورای عالی فضای مجازی درباره موضوع فیلترینگ، تصریح کرد: متاسفانه در یکی از دولت‌های گذشته اقدامات لازم برای حمایت از سکوهای داخلی انجام نشد. اگر بتوانیم مشوق‌های داخلی مثل پهنای باند، اینترنت ارزان و نظایرش را به سکوهای داخلی بدهیم و آن‌ها هم خود را متناسب نیازهای جامعه ارتقا دهند مردم به سکوهای داخلی گرایش پیدا می‌کنند اما بستن پلتفرم‌های خارجی که بعضاً کسب‌وکار مردم روی آن‌ها انجام می‌شود کمکی به حل درست موضوع نمی‌کند.

وی همچنین با اشاره به شکل‌گیری سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی، گفت: باید تشکل‌های فنی و سیاسی مثل جامعه اسلامی مهندسین و سایر اقشار و گروه‌ها به مدیر این سازمان که نیرویی جوان و باانگیزه است، کمک کنند چون کاری را مدنظر دارند که ‌می‌توان گفت بزرگترین و مهم‌ترین اقدام اقتصادی نظام بعد از انقلاب است.

همچنین در ابتدای این نشست محمدرضا باهنر دبیرکل جامع اسلامی مهندسین از برنامه‌ریزی‌ این تشکل سیاسی اصولگرا برای هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خبر داد.