مدارس این استان تا آخر هفته غیرحضوری شد

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری در روز دوشنبه ۱۰ آذر، با استناد به گزارش دهم آذر رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مبنی بر لزوم قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا و بر اساس مصوبه کارگروه جلسه شرایط اضطرار، فعالیت آموزشی تمامی دورههای تحصیلی آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی و دانشگاهی سراسر استان از روز سهشنبه ۱۱ آذر تا پایان هفته جاری بهصورت غیرحضوری خواهد بود.
همچنین مراکز فرهنگی و ورزشی و برگزاری مسابقات در استان در این ایام تعطیل خواهد بود. در ضمن مهدهای کودک و پیشدبستانیها و مدارس استثنائی نیز تعطیلند.