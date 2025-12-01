مدارس این استان تا آخر هفته غیرحضوری شد

مدارس و دانشگاه‌های چهارمحال و بختیاری با هدف قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوآنزا، تا پایان هفته جاری غیر حضوری شد.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری در روز دوشنبه ۱۰ آذر، با استناد به گزارش دهم آذر رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مبنی بر لزوم قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا و بر اساس مصوبه کارگروه جلسه شرایط اضطرار، فعالیت آموزشی تمامی دوره‌های تحصیلی آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی و دانشگاهی سراسر استان از روز سه‌شنبه ۱۱ آذر تا پایان هفته جاری به‌صورت غیرحضوری خواهد بود.

همچنین مراکز فرهنگی و ورزشی و برگزاری مسابقات در استان در این ایام تعطیل خواهد بود. در ضمن مهد‌های کودک و پیش‌دبستانی‌ها و مدارس استثنائی نیز تعطیلند.