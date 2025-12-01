به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی با اعلام خبر بالا در ادامه آورده است: «در پی انتشار ویدیویی از مسابقه «بازمانده» بدون دریافت مجوز‌های لازم و همچنین بروز موارد توهین به نماد‌های ملی و میهنی در این مسابقه، فعالیت سکوی پخش این مسابقه متوقف شد.

توقیف سکو «بازمانده‌بین» بر اساس پیگیری حقوقی ساترا و در راستای رعایت حقوق مخاطبان، صیانت از نماد‌های ملی و پایبندی سکوی‌های صوت و تصویر فراگیر به مقررات رسمی، صورت گرفته است.»

پیش‌تر عباس سیاح‌طاهری، معاون کاربران و تنظیم‌گران اجتماعی ساترا اعلام کرده بود مسابقه بازمانده و سکوی انتشار آن مجوز‌های لازم را از سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی اخذ نکرده‌اند.