مدارس این استان ۲ روز غیرحضوری شد

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0633\u062a\u0627\u062f \u067e\u06cc\u0634\u06af\u06cc\u0631\u06cc\u060c \u0647\u0645\u0627\u0647\u0646\u06af\u06cc \u0648 \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647\u06cc \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u067e\u0627\u0633\u062e \u0628\u0647 \u0628\u062d\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0647\u0631\u0645\u0632\u06af\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u063a\u06cc\u0631\u062d\u0636\u0648\u0631\u06cc \u0634\u062f\u0646 \u0645\u062f\u0627\u0631\u0633 \u0648 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0647\u0631\u0645\u0632\u06af\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0632\u0647\u0627\u06cc \u0633\u0647 \u0634\u0646\u0628\u0647 \u0648 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f1\u06f0 \u0648 \u06f1\u06f1 \u0622\u0630\u0631 \u0645\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f.