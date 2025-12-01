عکس: کودکان و سالمندان در خط مقدم بحران آلودگی هوا
افزایش روزهای آلوده در تهران سلامت هزاران نفر را تهدید کرده است. طبق گزارشها، بیش از ۵۸ هزار مرگ در کشور در سال گذشته به آلودگی هوا نسبت داده میشود. در تهران، بیمارستان مسیح دانشوری هر روز شاهد ورود کودکان و سالمندانی است که با نفسهای دشوار به امید درمان آمدهاند.
بیمارستان مسیح دانشوری کودکان سالمندان
