هوای تهران همچنان در وضعیت قرمز

هوای شهر تهران هم‌اکنون باوجود بارش باران در برخی از نقاط شهر با شاخص ۱۶۸ در وضعیت قرمز و ناسالم قرار دارد.
هوای تهران همچنان در وضعیت قرمز

به گزارش تابناک؛ هوای شهر تهران هم‌اکنون باوجود بارش باران در برخی از نقاط شهر با شاخص ۱۶۸ در وضعیت قرمز و ناسالم قرار دارد.

