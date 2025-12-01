ساخت تیزر تبلیغاتی خدمت کارت رفاهی بانک رفاه کارگران

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک با انتشار فراخوانی از تمامی علاقه‌مندان، شرکت‌ها، آژانس‌ها و گروه‌های فعال در حوزه تبلیغات، رسانه و تولید محتوای تصویری برای شرکت در این جشنواره دعوت به عمل آورد.

علاقه‌مندان تا روز سه‌شنبه 25 آذر ماه 1404 فرصت دارند از طریق مراجعه به لینک https://www.refah-bank.ir/cardRefahiClip نسبت به ارسال تیزرهای تبلیغاتی خود (با موضوع کارت رفاهی) اقدام و در این جشنواره شرکت کنند.

به آثار برگزیده این جشنواره (نفرات اول تا سوم) به انتخاب هیئت داوران متشکل از کارشناسان و متخصصان برجسته حوزه تبلیغات، به ترتیب جوایز نقدی 7، 3 و 2 میلیارد ریالی تعلق می‌گیرد.