ساخت تیزر تبلیغاتی خدمت کارت رفاهی بانک رفاه کارگران

جشنواره بانک رفاه کارگران برای ساخت تیزر تبلیغاتی خدمت کارت رفاهی، برگزار می‌شود.
ساخت تیزر تبلیغاتی خدمت کارت رفاهی بانک رفاه کارگران

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک با انتشار فراخوانی از تمامی علاقه‌مندان، شرکت‌ها، آژانس‌ها و گروه‌های فعال در حوزه تبلیغات، رسانه و تولید محتوای تصویری برای شرکت در این جشنواره دعوت به عمل آورد. 

علاقه‌مندان تا روز سه‌شنبه 25 آذر ماه 1404 فرصت دارند از طریق مراجعه به لینک https://www.refah-bank.ir/cardRefahiClip نسبت به ارسال تیزرهای تبلیغاتی خود (با موضوع کارت رفاهی) اقدام و در این جشنواره شرکت کنند. 

به آثار برگزیده این جشنواره (نفرات اول تا سوم) به انتخاب هیئت داوران متشکل از کارشناسان و متخصصان برجسته حوزه تبلیغات، به ترتیب جوایز نقدی 7، 3 و 2 میلیارد ریالی تعلق می‌گیرد.

