پیام تبریک پزشکیان برای دختر کاراته‌کار ایرانی

رئیس‌جمهور در پیامی درخشش و کسب مدال طلای آتوسا گلشادنژاد در رقابت‌های جهانی کاراته قاهره، را گفت و آن را نمادی از شایستگی، توانمندی و همت بانوان ایرانی در عرصه‌های جهانی دانست.
پیام تبریک پزشکیان برای دختر کاراته‌کار ایرانی

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در پیامی ضمن تبریک درخشش مقتدرانه و کسب مدال طلای ارزشمند آتوسا گلشادنژاد در رقابت‌های جهانی قاهره، ثبت نخستین طلای بانوان کاراته ایران در مسابقات جهانی بزرگسالان، افتخاری بزرگ و تاریخی برای مردم شریف ایران عنوان کرد و افزود‌: این موفقیت، نمادی روشن از توانمندی، تلاش و همت والای بانوان ایرانی است که همواره در عرصه‌های مختلف، شایستگی‌های خود را برای ایستادن در بالای سکو‌های جهانی ثابت کرده‌اند.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:‌

بسم الله الرحمن الرحیم

دختر عزیزم سرکار خانم آتوسا گلشادنژاد

درخشش مقتدرانه شما و کسب مدال طلای ارزشمند در رقابت‌های جهانی قاهره و نیز ثبت نخستین طلای بانوان کاراته ایران در مسابقات جهانی بزرگسالان، افتخاری بزرگ و تاریخی برای مردم شریف کشورمان است. این موفقیت، نمادی روشن از توانمندی، تلاش و همت والای بانوان ایرانی است که همواره در عرصه‌های مختلف، شایستگی‌های خود را برای ایستادن در بالای سکو‌های جهانی ثابت کرده‌اند.

اینجانب ضمن قدردانی از زحمات مربیان، کادر فنی و خانواده محترم‌تان، این قهرمانی غرورآفرین را به ملت بزرگ ایران تبریک می‌گویم و برای شما و همه ورزشکاران پرتلاش کشورمان، آرزوی تندرستی، سربلندی و درخشش روزافزون در میادین ورزشی را دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

