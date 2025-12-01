به گزارش تابناک به نقل از سایت فدراسیون فوتبال مهدی تاج رئیس فدراسیون در حاشیه مجمع انتخاباتی هیأت فوتبال استان مازندران گفت: فوتبال مازندران با نام و سابقه آقای بهروان گره خورده و این استان همواره در مسیر توسعه فوتبال نقش‌آفرین بوده است. امروز با انتخاب قاطع آقای خلردی، مسئولیت‌های تازه‌ای بر دوش او گذاشته شد و این اعتماد مردمی، وظیفه‌ای سنگین‌تر برای خدمت به فوتبال استان ایجاد می‌کند.

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به گستردگی جغرافیایی مازندران و فعالیت‌های متنوع در فوتبال، فوتسال، فوتبال ساحلی، رده‌های پایه و بانوان افزود: مازندران از شرق تا غرب، هفت تا هشت ساعت مسیر دارد و این وسعت کار را دشوار می‌کند. استعداد‌ها و نیرو‌های فعال وجود دارند، اما نبود بودجه، اسپانسر‌های قدرتمند و صنایع بزرگ، معادله توسعه فوتبال را سخت کرده است. راه‌حل، تشکیل یک کنسرسیوم حمایتی با حضور استاندار و مدیران ارشد است.

وی با بیان اینکه فوتبال پدیده‌ای بی‌همتا در میان رویداد‌های اجتماعی جهان است، خاطرنشان کرد: جام جهانی آینده را بیش از ۶ میلیارد نفر تماشا خواهند کرد؛ این نشان می‌دهد فوتبال چه ظرفیت عظیمی دارد. استان مازندران نیز باید با برنامه‌ریزی و حمایت همه‌جانبه، جایگاه خود را در این عرصه تثبیت کند.

رئیس فدراسیون فوتبال همچنین از تلاش‌های عالیشان، پوریانی، سهرابی، امیدی، مومنی و رحیمی تقدیر کرد و حضور دوباره چهره‌های باتجربه در هیأت رئیسه را به فال نیک گرفت. او درباره توسعه فوتبال بانوان و فوتبال ساحلی نیز گفت: با دستور آقای دنیامالی، زمین‌های ساحلی در استان ایجاد خواهد شد و این می‌تواند رونق جدی برای فوتبال ساحلی مازندران باشد. فوتسال نیز باید همپای فوتبال رشد کند.

تاج با اشاره به برنامه‌های فدراسیون برای واگذاری ورزشگاه‌ها به باشگاه‌های توانمند عنوان کرد: اگر باشگاهی آمادگی داشته باشد، ورزشگاه به مدت ۲۰ تا ۳۰ سال در اختیارش قرار می‌گیرد تا بتواند زیرساخت‌ها را توسعه دهد. امیدوارم با کمک همه مدیران و مسئولان، استان مازندران هر سال شاهد پیشرفت جدی در فوتبال و فوتسال باشد.

رئیس فدراسیون در باره آخرین وضعیت حضور در قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ و رایزنی‌های صورت گرفته بابت کارشکنی در صدور ویزا گفت: با آقای اینفانتینو جلسه‌ای نداشتم، اما با آقای ماتیاس صحبت کردم. رایزنی‌های خودمان را انجام می‌دهیم تا بهترین تصمیم را بگیریم. رفتن یا نرفتن به قرعه‌کشی هم تنها در اختیار فدراسیون فوتبال نیست. دستگاه‌هایی مثل وزارت امور خارجه تصمیم‌گیر هستند و این موضوع ابعاد گسترده‌ای دارد. هیئت رئیسه فدراسیون هم نظر خودش را دارد، اما به هر حال قرار است بهترین تصمیم گرفته شود.