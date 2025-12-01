انتصاب نیروهای دولت و مجلس پیشین در شورای عالی نوجوانان؛ مواضع و سوابق

رئیسجمهور با صدور حکمی، حامد تقدیری، سید محمد بطحایی، ابراهیم نورمحمدی و فاطمه قاسمپور را بهعنوان اعضای حقیقی جدید شورای عالی نوجوانان منصوب کرد.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، نگاهی به سوابق حامد تقدیری و ابراهیم نورمحمدی نشان میدهد که آنها در دولت شهید رئیسی دارای سمتهایی همچون ریاست ستاد ملی روایت پیشرفت، ریاست کارگروه حاشیهنشینی و مسئولیت قرارگاه مردمی تحول اجتماعی بودهاند. فاطمه قاسمپور نیز از نمایندگان دوره پیشین مجلس است که از ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی وارد مجلس شده بود.
این انتصابها در حالی صورت میگیرد که انتظار طرفداران و رأیدهندگان به دکتر پزشکیان، توجه ویژه وی به نیروهایی است که وفاداری بیشتری میتوانند به او داشته باشند.
حجت الاسلام تقدیری؛ از ستاد ملی روایت پیشرفت تا دفاع از هیئت کودک
حجتالاسلام حامد تقدیری در تابستان ۱۴۰۲ با حکم رئیسجمهور وقت، مسئولیت ستاد ملی «روایت پیشرفت» را برعهده گرفت. ستادی که قرار بود در عرصههای مختلف از پیشرفتهای ریز و درشت کشور گزارش دهد.
وی متولد ۱۳۶۶ است و فعالیتهای تبلیغی و تربیتی خود را در کشورهای متعددی از جمله سوریه، لبنان، عراق و چندین کشور اروپایی انجام داده است. او به طور جدی بر تربیت کودکان در هیئتها و راهاندازی هیئتهای کودک تأکید دارد.
قاسمپور؛ از ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی
فاطمه قاسمپور عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده است. وی عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی و عضو شورای مرکزی ائتلاف نیروهای انقلاب است. او در سال ۱۳۹۸ در لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب قرار گرفت و به عنوان کاندیدای دوره یازدهم انتخابات مجلس شورای اسلامی معرفی شد.
نورمحمدی؛ از ایده مشاغل زنانه تا جرمانگاری اعتیاد
ابراهیم نورمحمدی در دولت شهید رئیسی، رئیس کارگروه حاشیهنشینی و مناطق حاد و بحرانی وزارت کشور بود. او در حوزه اشتغال زنان تأکید داشت که برخی مشاغل با روحیات زنان سازگار نیست و زنان باید در مشاغلی مانند پزشکی، بهداشت و معلمی به کار گرفته شوند.
وی همچنین در مواضع خود بیان کرده که دشمن تلاش میکند جوانان و نوجوانان را از مسیر کربلا منحرف کند. نورمحمدی با اشاره به فعالیت طولانیمدت خود در حوزه اعتیاد، بر اساس یک روایت از یک جلسه محرمانه، اعتیاد را جرم میداند نه بیماری.