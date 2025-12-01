خبرگزاری رسمی کره جنوبی (یونهاپ) به نقل از منابع دیپلماتیک این کشور از دستگیری دو تبعه کره جنوبی در ایران به اتهام قاچاق خبر داده است.
به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، منابع دیپلماتیک کره جنوبی روز دوشنبه (امروز) اعلام کردند که دو تبعه کرهای به اتهام قاچاق در ایران بازداشت شدهاند.
این منابع گفتند که این دو نفر به همراه یک تبعه ایرانی، حدود ۲۰ نوامبر (۱۱ روز پیش) در منطقه جنوب غربی ایران به اتهام قاچاق بازداشت شدند.
آنها افزودند که یکی از کرهایها کارمند یک موسسه دولتی کرهای و دیگری شهروند کرهای ساکن ایران است و هر سه فرد دستگیر شده با اتهامات مشابهی روبهرو هستند.
هنوز جزئیات بیشتری درباره هویت و اتهام این دستگیر شده ها، اعلام نشده است.
مقامات دیپلماتیک کرهای اعلام کردند که از زمان وقوع این حادثه با سفارت کره جنوبی در تهران و مقامات ایرانی در تماس بودهاند و کمکهای کنسولی لازم را به افراد دستگیر شده ارائه میدهند.
یک مقام دولتی سئول گفت: "افشای جزئیات دشوار است، زیرا این پرونده هنوز توسط مقامات محلی در دست بررسی است. "