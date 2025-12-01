اتمام خط ۷ مترو تا پایان سال

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ عبدالمطهر محمدخانی در نشست خبری امروز با خبرنگاران درباره آخرین وضعیت برقیسازی ناوگان حملونقل عمومی اظهار کرد: اظهارات یکی از اعضای شورا در مورد عملکرد شهرداری در حوزه برقیسازی برای ما عجیب بود؛ بدون شک یکی از موانعی که در راه واردات اتوبوسهای برقی وجود داشت، نوع عملکرد برخی از همین افراد بود که تمام تلاش خود را کردند تا در واردات این اتوبوسها تأخیر ایجاد کنند یا از آن جلوگیری کنند و با این وجود از برقیسازی انتقاد دارند. عادت به این رفتارهای سیاسی سخت است.
وی افزود: با اینکه خودشان سعی کردند از واردات جلوگیری کنند، امروز از آن انتقاد میکنند. برقیسازی ناوگان حملونقل عمومی یکی از راهبردهای جدی و میانبرد برای کاهش ترافیک و آلودگی هواست. با حمایت رئیس شورای شهر و بودجه مناسب، قرارداد برای واردات اتوبوس منعقد شد و ۳۹۰ دستگاه اتوبوس برقی در سطح شهر در حال فعالیت هستند. با ورود ۱۱۰ دستگاه جدید، تعداد اتوبوسهای برقی به ۵۰۰ دستگاه افزایش خواهد یافت.
محمدخانی با بیان اینکه هماهنگیهای متعددی با شرکتهای مختلف برای ایجاد زیرساختهای برقیسازی صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: دستگاههای شارژ در برخی نقاط تهران نصب شده و مردم میتوانند در میدان آزادی و نقاط مرکزی شهر خودروهای برقی خود را شارژ کنند.
سخنگوی شهرداری تهران ادامه داد: تا زمانی که به نقطه تکمیلی برسیم فاصله داریم، اما در تلاش هستیم ایستگاههای شارژ را با همکاری وزارت نیرو همزمان با واردات خودروهای برقی افزایش دهیم.
وی درباره استعفای مدیرانی که در حوزه کاهش آلودگی هوا فعالیت دارند، گفت: ۲۱ دستگاه تکالیفی دارند که در این قانون از لحاظ تعداد مسئولیتها در رتبه یازدهم قرار دارد و ۱۰ دستگاه دیگر مسئولیتهای بیشتری دارند. ما در این زمینه حداکثر تلاش خود را کردهایم و اگر قرار باشد مطالبه جدی صورت گیرد باید مبنا را قانونی قرار دهیم که وظایف و تکالیف را تعیین کرده است. برخی دستگاهها که تکالیف بیشتری دارند تقریباً نمره مردودی میگیرند و اصلاً هیچ کاری نکردهاند. نام نمیبرم، چون من سخنگوی شهرداری تهران هستم و درباره این دستگاه باید صحبت کنم.
سخنگوی شهرداری تهران تصریح کرد: ما وظایف خودمان را درباره توسعه مراکز معاینه فنی که به ۴۰ مرکز رسیده است، همچنین در توسعه فضای سبز از لحاظ گسترش آن، و همچنین توسعه حملونقل عمومی که مهمترین اقدام مدیریت شهری بوده است، بهدرستی انجام دادهایم.
وی افزود: اشکالی ندارد که یک دستگاه را متهم کنیم و انتقام سایر دستگاهها را از شهرداری بگیریم؛ ما گردنگیرمان خوب است. همه اتوبوسهایی که قرارداد داریم، بهصورت مستقیم با بودجه خود شهرداری خریداری شده و حتی در مواردی که دستگاهی کوتاهی کرده، شهرداری جور آن را کشیده است.
محمدخانی درباره ناتوانی برخی پیمانکاران در حوزههای مختلف از جمله پسماند و بهکارگیری پیمانکاران خارجی در حوزه عمرانی و پسماند اظهار کرد: شهرداری تهران در این دوره حد و مرزی درباره اولویتهای خدمترسانی به مردم نداشته است. بهعنوان مثال با وجود مافیای خودرو از هفتخوان عجیب و غریبی رد شدیم و در کنار اتوبوسهای داخلی سراغ واردات اتوبوسهای برقی رفتیم. درباره زبالهسوز چینی نیز روندی وجود داشته و توافقات خوبی با محیط زیست صورت گرفته است. درباره پسماند، اصل موضوع استفاده از پیمانکار داخلی یا خارجی نیست؛ نیاز به نظارت، نظمدهی و همچنین فرهنگسازی وجود دارد. علاوه بر این، نظارت سختگیرانهای بر عملکرد پیمانکاران شده و با پیمانکاران متخلف برخورد میشود.
وی در ادامه درباره روند ساخت ایستگاههای باقیمانده مترو و پروژههای عمرانی نیز گفت: در ماه آینده افتتاح ایستگاه سرباز و بعد از آن ایستگاه تختی را بهعنوان آخرین ایستگاه خط ۷ در پایان سال خواهیم داشت و پرونده خطوط هفتگانه تهران بسته میشود. فقط یک ورودی جدید به ایستگاه ۱۷ شهریور باقی میماند که بهار سال آینده افتتاح خواهد شد. دو بخش توسعهای نیز در بخش جنوبی خط ۶ وجود دارد که امیدواریم ایستگاه متروی حرم مطهر نیز اوایل سال آینده افتتاح شود. در بخش فنی و عمران نیز همچنان اصلاح تقاطعها را خواهیم داشت. علاوه بر این، پروژه یادگار امام نیز تا پایان سال بهرهبرداری خواهد شد و افتتاحهای متعدد و خوبی از جمله پروژه شهید شوشتری و شهید بروجردی در پیش است.
محمدخانی درباره تأخیر در انتشار سیاهه انتشار آلودگی هوا گفت: تکلیف قانونی درباره سیاهه انتشار مشخص است. این کار تکلیف قانونی شهرداری نیست و شهرداری در این زمینه به سایر دستگاهها کمک میکند و طبق قانون، وظیفه محیط زیست است. اینکه چرا یک عضو شورا حداقل اطلاعات را در این زمینه ندارد، جای سؤال است.
وی افزود: شهرداری تهران در کنار استانداری و دادستانی برای انتشار سیاهه کمک کرده است و امیدواریم تا پیش از روز هوای پاک منتشر شود.
سخنگوی شهرداری تهران درباره از دسترس خارج شدن سایت شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: برخی رسانهها اعلام کردند با شدت گرفتن آلودگی هوا، شهرداری تهران عمداً سایت را از دسترس خارج کرده؛ یک علت مشخص دارد و آن اینکه میزان مراجعه به سایت در یک بازه زمانی مشخص افزایش مییابد و طبیعتاً زیرساخت اولیه برای این سایت متناسب با شرایط خاص طراحی نشده است. مدیریت فنی صفحه در اختیار فاوا و مربوط به پشتیبانی است.
وی درباره طولانی بودن زمان صدور پروانه ساخت نیز اظهار کرد: صدور پروانه بخشهایی دارد که مربوط به خارج از شهرداری است و باید برخی تأییدات خارج از شهرداری محقق شود؛ اما برای تسریع این روند خبرهای خوبی داریم که بهزودی اعلام میشود.
محمدخانی درباره آرامستانهای جدید تهران نیز گفت: ظرفیت بهشت زهرا (س) همچنان قابل قبول است و پر نشده است، اما به دلایل متعددی باید آرامستانهای جدید در دستور کار قرار گیرد. ایجاد آرامستان جدید فقط بهمنظور پر شدن ظرفیت بهشت زهرا (س) نیست.