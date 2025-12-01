پاسخ های ویژه برای راهنمایی درس نگارش کلاس ششم

به گزارش تابناک، بر اساس نیازی که برخی از دانش آموزان داشتهاند، پاسخگویی به سوالات درس پنجم کتاب نگارش ششم هفت خان رستم صفحات ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰ تقدیم حضور میشود.
جواب سوالات نگارش ششم درس پنجم هفت خان رستم (پاسخ گام به گام)
املا و دانش زبانی درس پنجم
۱- مانند نمونه واژههایی از متن درس بیابید و در شکل بنویسید.
📗 پاسخ: جستوجو
📗 پاسخ: شست و شو
📗 پاسخ: راز و نیاز
۲- با توجّه به علامتها و واژههای نوشته شده، جملههای متناسب با آنها را از متن درس پیدا کنید و بنویسید.
📗 پاسخ: بزد تیغ و بنداخت از بر، 📗 پاسخ: سرش فروریخت، چون رود خون از برش.
رخش، 📗 پاسخ: میکوشد تا با کوفتن سم بر زمین، رستم را از وجود اژدها 📗 پاسخ: آگاه کند.
📗 پاسخ: رستم، با پشت سر گذاشتن هفت مرحلهی بسیار دشوار و خطرناک، 📗 پاسخ: یاران خود را از بند دیوان، نجات میدهد و به ستایش یزدان میپردازد:
۳- الف) یک نمونه مبالغه که در صحبتهایتان به کار میبرید، بنویسید.
مثال: صد دفعه گفتم ← در اصل گوینده صد بار نگفته، بلکه چند بار تکرار کرده است.
📗 پاسخ: انقدر وایسا تا زیر پات علف سبز بشه ← یعنی هرچقدر منتظر بمونی بیفایده است.
📗 پاسخ: دو ساعته منتظرتم ← در اصل گوینده چند دقیقه است که منتظر است.
ب) معنای دور و معنای نزدیک کنایهی زیر را بنویسید.
آب در هاون کوبیدن
معنای دور: 📗 پاسخ: کنایه از کار بیفایده انجام دادن است.
معنای نزدیک: 📗 پاسخ: در هاون آب بریزیم و بکوبیم (کوبیدن آب تغییری در آن ایجاد نمیکند.)
نگارش درس پنجم
۱- بیت زیر را به نثر ساده بازنویسی کنید.
خروشید و جوشید و برکند خاک ز سمش زمین شد همه چاک چاک
📗 پاسخ: رخش شیههای خشمگین کشید و سم خود را محکم روی زمین کوبید، از شدت ضربه خاک به هوا بلند شد و زمین ترک خورد.
۲- برای موفّقیت در زندگی، به نظرتان چه خانهایی پیشرو دارید؟
📗 پاسخ: اولین خانی که در زندگی پیشروی ما قرار دارد، انتخاب یک رشته خوب و مناسب با استعدادهای ماست. پس از آن گذشتن از سد کنکور که عبور کردن از آن و رقابت با تعداد زیادی از دانشآموزان بسیار سخت میباشد. پس از ورود به دانشگاه، تلاش برای بهترین شدن و پیشرفت روزافزون در درسهایمان ما را به سمت موفقیت میکشاند.
۳- یک نمونه مبالغه از متن درس ذکر کنید و آن را توضیح دهید.
📗 پاسخ: فروریخت خون، چون رود از برش: به دلیل بزرگ بودن اژدها و ضربه سختی که به او وارد میشود، جاری شدن خون از بدن اژدها را مانند رود تشبیه کرده است. در حالی که خون هیچ موجودی انقدر زیاد نیست که مانند رود جاری شود.
جواب کارگاه نویسندگی درس پنجم
۱- از پنجرهی کلاس به بیرون نگاه کنید و آنچه را میبینید، در یک بند بنویسید.
📗 پاسخ: حیاط مدرسه ما پر از درختان کاج و سرو است. کلاغها لابهلای شاخههای درختان لانه ساختند و قارقار میکنند. گاهی یک مخروط کاج از درختان به زمین میافتد و به حیاط ما زیبایی میبخشد. یک آبخوری چند نفره و یک تور والیبال از اجزای دیگر حیاط مدرسه ماست. گاهی با بچهها والیبال بازی میکنیم و صدای جیغ و سوت ما فضای مدرسه را پر میکند.
۲- چشمان خود را ببندید و حسّ خود را دربارهی صداهایی که میشنوید، بنویسید.
📗 پاسخ: چشمانم را میبندم و به صداهای اطرافم دقت بیشتری میکنم. صدای گنجشکها لابهلای درختان، صدای گربهها که به دنبال غذا میگردند، صدای بازی بچهها در کوچه و صدای وانتی که برای کسب روزی خود در محلهها فریاد میکشد. حتی صدای تیک تاک ساعت که نشاندهنده گذر عمر ماست. صدای آدمهایی که با عجله با تلفن صحبت میکنند و از خیابان عبور میکنند. چقدر صدا اطراف ماست، فقط کافیست خوب گوش کنیم.
۳- برداشت خود را از ضربالمثل «نوش دارو بعد از مرگ سهراب» در یک بند بنویسید.
📗 پاسخ: یعنی دیر انجام دادن کاری. هرکاری زمان خود را دارد، اگر دیرتر از آن زمان انجام شود، دیگر فایدهای نخواهد داشت.
درک متن درس پنجم
الف) به جملههای زیر دقّت کنید:
– هر قدر بیشتر بالاتر بروی، پایین افتادنت هم شدیدتر خواهدبود؛ بنابراین فراموش نکن که هنگام بالا رفتن، از محکم بودن جای پایت مطمئن شوی.
– این وظیفهی هر انسانی است؛ بنابراین تشکّر لازم نیست.
– این حیوان وحشی است؛ بنابراین حمله خواهد کرد.
واژهی «بنابراین» یکی دیگر از واژههایی است که میان دو جمله میآید و «علّت، سبب و دلیل» را بازگو میکند.
ب) جاهای خالی را با «اما، ولی، بنابراین، و» کامل کنید. (پاسخها با رنگ سبز)
چند وقت پیش داستانی دربارهی خیر و شر خواندم. اینکه سالها پیش خیر و شر برای شنا کردن به دریا رفتند، اما شر زودتر از آب بیرون آمده و لباسهای خیر را پوشید بنابراین خیر هم برای اینکه برهنه نماند، مجبور شد لباسهای شر را بپوشد؛ و حالا سالهاست که آدمها خیر و شر را اشتباه میگیرند.
هنر و سرگرمی درس پنجم
۱- از روی سرمشق زیر، خوشخط و زیبا بنویسید. (این مورد توسط دانش آموز باید نوشته شود)
همان گنج و دینار و کاخ بلند نخواهد بدن مر تو را سودمند
سخن ماند از تو همی یادگار سخن را چنین خوارمایه مدار
۲- جملههای نوشته شده را در جورچین زیر شمارهگذاری کنید و داستان آن را بخوانید. (جواب به صورت عدد مشخص شده است)
عنوان داستان: نگهبان کاروان
۱» نگهبان کاروانی شب به خواب رفت.
۲» دزدان رسیدند و کاروان را غارت کردند.
۳» بامداد صاحبان مال دیدند که شتران و بار آنها ناپدید شده است.
۴» به پاسبان پرخاش کردند که چه پیش آمده است؟
۵» گفت: دزدان نقابدار کاروان را غارت کردند و مال مردم را به یغما بردند.
۶» گفتند: مگر تو سنگ بودی؟ چرا جلوی آن را نگرفتی؟
۷» گفت: تعداد آنها زیاد بود و من تنها بودم.
۸» گفتند: اگر نمیتوانستی با آنها مبارزه کنی، باید فریاد و هیاهو میکردی تا بیدار شویم.
۹» گفت آن هنگام شمشیر کشیدند و گفتند اگر فریاد و هیاهو کنی تو را میکشیم.
۱۰» من نیز از ترس خاموش گشتم،
۱۱»، امّا اکنون هر قدر که بخواهید برایتان فریاد میکشم!