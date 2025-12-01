میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دریافتی‌های بازنشستگان بالا می‌رود

بر اساس اعلام سخنگوی سازمان اداری و استخدامی، اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و بازنگری در فرمول محاسبه حقوق بازنشستگان برای کاهش فاصله با حقوق کارمندان در حال پیگیری است.
کد خبر: ۱۳۴۳۳۶۵
| |
19 بازدید

دریافتی‌های بازنشستگان بالا می‌رود

سخنگوی سازمان اداری و استخدامی جزئیات تازه از طرح کاهش شکاف حقوق بازنشستگان و کارمندان مطرح کرد.

به گزارش تابناک به نقل از اقتصاد آنلاین، در پی پیگیری‌های دولت و مجلس برای بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان، رحمانیان سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور از اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه‌ریزی برای کاهش فاصله حقوق بازنشستگان با کارمندان خبر داد. رحمانیان تأکید کرد این اصلاحیه با هدف رفع شکاف عمیق میان دریافتی دوران اشتغال و زمان بازنشستگی تهیه شده است.

به گفته او، از سال ۹۳ به بعد به دلیل عدم محاسبه برخی مزایا—از جمله اضافه‌کار، بدی آب‌وهوا و رفاهیات—در حقوق بازنشستگی، بخش زیادی از کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری پس از بازنشستگی با افت محسوس دریافتی مواجه می‌شدند؛ در حالی که این شکاف برای مشمولان قانون کار وجود نداشت.

تعیین حقوق بازنشستگان بر اساس دوران اشتغال؛ فاصله دریافتی کاهش می‌یابد

رحمانیان گفت: «اصرار دولت و مجلس بر این است که بازنشستگان از این پس با چنین فاصله‌ای در دریافتی مواجه نشوند و حقوق آن‌ها متناسب با دوران اشتغال محاسبه شود.»

رحمانیان اعلام کرد لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ با قید دو فوریت در دستور مجلس قرار گرفته و با نظر مثبت نمایندگان و همراهی رئیس مجلس، پس از تصویب و تأیید شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

همچنین براساس برنامه هفتم توسعه، همسان‌سازی تدریجی حقوق بازنشستگان تا سطح ۹۰ درصد حقوق شاغلان در سه مرحله پیش‌بینی شده که اکنون در مراحل پایانی قرار دارد.

دولت و سران سه قوه بر بهبود حقوق کارگران و کارکنان توافق کردند

سخنگوی سازمان اداری و استخدامی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع افزایش حقوق کارگران نیز اشاره کرد و گفت هرچند این موضوع در حوزه مسئولیت وزارت کار است، اما دولت و سران سه قوه نسبت به بهبود وضعیت حقوق و معیشت کارگران و کارمندان اتفاق‌نظر دارند. 

او با اشاره به همراهی سران سه قوه افزود: هماهنگی ایجادشده فرصت مهمی برای اصلاح ساختارها، رفع اشکالات نظام اداری و اجرای سیاست‌های حمایتی از بازنشستگان و کارکنان است.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
حقوق بازنشستگی بازنشستگان خبر فوری همسان سازی
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
نبض آتش در دست سرباز: روایت فنی و پنهان از سلاح‌هایی که ارتش‌های بزرگ جهان را می‌چرخانند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
معوقات بازنشستگان با حقوق شهریور ۱۴۰۴ واریز می‌شود
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان امسال اجرا می‌شود
وزیر کار: کام بازنشستگان شیرین می شود
۵ کشور با بهترین سیستم‌های بازنشستگی در جهان
ملاک محاسبه «حقوق بازنشستگی» چیست؟
فرمول جدید محاسبه حقوق بازنشستگی اعلام شد
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان آغاز شد
جدیدترین واریزی برای بازنشستگان
افزایش حقوق شامل این بازنشستگان می‌شود
رقم دقیق حقوق بازنشستگان پس از همسان‌سازی
اعلام میانگین افزایش حقوق بازنشستگان پس ازمتناسب‌سازی
خبر خوش برای بازنشستگان کشوری درباره همسان‌سازی
زمان و شرط اجرای «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان»
اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از ماه جاری
واریز ۳ میلیون تومان به حساب بازنشستگان تأمین‌اجتماعی
همسان سازی حقوق بازنشستگان بالاخره حل می‌شود؟
بازنشستگان و وضعيت بازنشستگي
کدام بازنشستگان مشمول همسان‌سازی حقوق می‌شوند؟
تاریخ پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی+ جدول
سن و حقوق بازنشستگی در دیگر کشورها چقدر است؟
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۹۷ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۷ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۳ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۷ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۵ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۴ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۱ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۷۸ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۵ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۶۹ نظر)
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!  (۶۷ نظر)
زیان ۲۰ میلیون دلاری مقابل چشم وزیر اقتصاد/ فاجعه‌ای که به نام «صادرات غیرنفتی» فاکتور می‌شود  (۶۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005dTB
tabnak.ir/005dTB