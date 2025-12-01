استقلال و پرسپولیس بدون محروم اما نگران مصدوم‌ها؛ آخرین وضعیت باکیچ و منیر الحدادی برای دربی

استقلالی‌ها که با برتری یک بر صفر مقابل فولاد خوزستان به صدر جدول رسیدند تا با روحیه بهتری آماده دربی شوند، امروز به استراحت می‌پردازند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دو تیم بزرگ پایتخت طبق برنامه بازی‌های خود را پشت سرگذاشتند و حالا خود را مهیای بزرگ‌ترین و حساس‌ترین بازی فوتبال باشگاهی ایران می‌کنند. پرونده هفته یازدهم لیگ برتر فصل جاری در حالی عصر دیروز با برگزاری دو دیدار بسته شد که از امروز نگاه بسیاری از علاقه‌مندان به فوتبال، به روز جمعه و مصاف سرخابی‌ها در قالب دربی ۱۰۶ پایتخت است.

در این شرایط، استقلال و پرسپولیس که نگران از دست دادن دو مهره مهم خود برای این بازی بودند، به سلامت از خطر محرومیت آنها عبور کردند. رستم آشورماتوف از استقلال و علی علیپور از پرسپولیس در خطر از دست دادن بازی پیش‌رو قرار داشتند که این اتفاق نیفتاد. اگر مدافع آبی‌ها در بازی با فولاد خوزستان و مهاجم سرخ‌ها در بازی با شمس آذر از داور کارت زرد دریافت می‌کردند جزو غایب‌های بزرگ دربی بودند، اما علیپور بازی کرد و کارت نگرفت، اما ساپینتو ترجیح داد ریسک نکند و در بازی دیروز از آشورماتوف در ترکیب آبی‌ها استفاده نکرد.

با این اوصاف، موضوع مصدومیت تعدادی از بازیکن به خصوص ستاره‌های دو تیم، همچنان پا برجاست. امروز برخی منابع مدعی شدند که مارکو باکیچ هافبک اهل مونته‌نگرویی پرسپولیس نمی‌تواند این تیم را در دربی ۱۰۶ همراهی کند. باکیچ که از ناحیه همسترینگ دچار مصدومیت شده، همچنان باید به صورت انفرادی زیر نظر پزشکان کار کند. بازیکنی که اگر غیبت او قطعی شود، حتما جای خالی اش برای سرخ‌ها محسوس خواهد بود. البته خبر خوب برای سرخپوشان اینکه مصدومیت بیفوما بهبود یافته و او از امروز در تمرینات گروهی پرسپولیس شرکت می‌کند.

در سمت مقابل و در اردوگاه آبی‌ها هم مشابه چنین وضعیتی وجود دارد و احتمال غیب یکی از مهم‌ترین ستاره‌های تیم ساپینتو وجود دارد. منیر الحدادی و نازون جزو مصدومان استقلال هستند که گفته می‌شود به دربی نمی‌رسند. الحدادی در بازی با الوصل دچار مصدومیت همسترینگ شد و نازون نیز در اردوی تیم ملی هائیتی آسیب دید. مهران احمدی هافبک استقلال هم که روز گذشته مصدوم شد و جای خود را به اسماعیل قلی‌زاده داد، امروز از پای مصدومش MRI می‌گیرد. طبق بررسی اولیه، مصدومیت این بازیکن خیلی جدی نیست و به احتمال زیاد به دربی می‌رسد.

از سویی استقلالی‌ها که با برتری یک بر صفر مقابل فولاد خوزستان به صدر جدول رسیدند تا با روحیه بهتری آماده دربی شوند، امروز به استراحت می‌پردازند. با تصمیم کادر فنی استقلال تمرین امروز این تیم تعطیل شد و آبی‌پوشان از فردا دور جدید تمرینات را برای آماده‌سازی بازی برابر پرسپولیس آغاز خواهند کرد. این تصمیم مرد پرتغالی ریکاردو ساپینتو به دلیل بازی‌های فشرده دو هفته اخیر، اتخاذ شده است.

دیدار پرسپولیس - استقلال در چارچوب هفته دوازدهم لیگ برتر از ساعت ۱۵ روز جمعه پیش‌رو در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک برگزار خواهد شد.