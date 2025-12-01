کمین مرگ برای یک وکیل در ولنجک

به گزارش تابناک؛ سردار علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام کرد: صبح روز شنبه بیستوهشتم تیرماه، یک وکیل پایهیک دادگستری هنگام خروج از منزل خود در محله ولنجک، هدف حمله عمدی یک خودرو قرار گرفت و بر اثر شدت جراحات جان باخت.
وی افزود: در این حادثه، خودروی پژویی که در چند متری محل کمین کرده بود، ناگهان با سرعت بالا به سمت مقتول حرکت کرده و پس از زیر گرفتن وی، از محل حادثه متواری شد. با دستور قاضی سالار صنعتگر بازپرس ویژه قتل، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی بررسی تصاویر دوربینهای مداربسته، ردیابی پیامکهای تهدیدآمیز و تحلیل پروندههای اخیر مقتول را در دستور کار قرار دادند.
این مقام ارشد انتظامی پایتخت ادامه داد: کارآگاهان در جریان تحقیقات تخصصی موفق شدند هویت قاتل را شناسایی کنند. در بررسیها مشخص شد متهم پیشتر در یک پرونده مشترک با مقتول فعالیت داشته و در مقام وکیل رقیب با او همکاری حرفهای داشته است؛ موضوعی که احتمال بروز اختلافات شغلی را تقویت میکند.
سردار ولیپور گودرزی در پایان اعلام کرد: کارآگاهان اداره دهم با بهرهگیری از اقدامات پیچیده اطلاعاتی و پلیسی، روز یکشنبه نهم آذرماه در محدوده غرب تهران (تهرانسر) قاتل متواری را طی یک عملیات ضربتی دستگیر و به اداره دهم منتقل کردند، متهم با صدور قرار قانونی، جهت ادامه تحقیقات و کشف زوایای پنهان پرونده در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی است.