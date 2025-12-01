میلی صفحه خبر لوگو بالا
کمین مرگ برای یک وکیل در ولنجک

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به یک پرونده قتل در ولنجک،گفت: بررسی‌های تخصصی کارآگاهان نشان داد متهم شناسایی‌شده که سابقه همکاری حرفه‌ای با مقتول داشته، در مظان اتهام قتل قرار دارد.
کمین مرگ برای یک وکیل در ولنجک

به گزارش تابناک؛ سردار علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام کرد: صبح روز شنبه بیست‌وهشتم تیرماه، یک وکیل پایه‌یک دادگستری هنگام خروج از منزل خود در محله ولنجک، هدف حمله عمدی یک خودرو قرار گرفت و بر اثر شدت جراحات جان باخت.

وی افزود: در این حادثه، خودروی پژویی که در چند متری محل کمین کرده بود، ناگهان با سرعت بالا به سمت مقتول حرکت کرده و پس از زیر گرفتن وی، از محل حادثه متواری شد. با دستور قاضی سالار صنعتگر بازپرس ویژه قتل، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته، ردیابی پیامک‌های تهدیدآمیز و تحلیل پرونده‌های اخیر مقتول را در دستور کار قرار دادند.

این مقام ارشد انتظامی پایتخت ادامه داد: کارآگاهان در جریان تحقیقات تخصصی موفق شدند هویت قاتل را شناسایی کنند. در بررسی‌ها مشخص شد متهم پیش‌تر در یک پرونده مشترک با مقتول فعالیت داشته و در مقام وکیل رقیب با او همکاری حرفه‌ای داشته است؛ موضوعی که احتمال بروز اختلافات شغلی را تقویت می‌کند.

سردار ولیپور گودرزی در پایان اعلام کرد: کارآگاهان اداره دهم با بهره‌گیری از اقدامات پیچیده اطلاعاتی و پلیسی، روز یکشنبه نهم آذرماه در محدوده غرب تهران (تهرانسر) قاتل متواری را طی یک عملیات ضربتی دستگیر و به اداره دهم منتقل کردند، متهم با صدور قرار قانونی، جهت ادامه تحقیقات و کشف زوایای پنهان پرونده در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی است.

