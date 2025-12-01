میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دیدار عراقچی با مهدیه اسفندیاری در فرانسه

در جریان سفر آقای عراقچی به فرانسه، دیداری بین ایشان و خانم اسفندیاری انجام شد، حال ایشان خوب بود و ما امیدواریم روندی که آغاز شده هرچه زودتر منجر به آزادی و بازگشت ایشان به کشور شود.
کد خبر: ۱۳۴۳۳۴۷
| |
1252 بازدید
دیدار عراقچی با مهدیه اسفندیاری در فرانسه

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با اینکه آیا در جریان سفر عراقچی به فرانسه ایشان دیداری با خانم «مهدیه اسفندیاری» داشته‌اند و از طرف دیگر آقای عراقچی در گفت‌وگویی با فرانس ۲۴ بحث تبادل زندانیان بین ایران و فرانسه را در راستای منافع ملی کشور عنوان کردند، شما این صحبت آقای عراقچی را چگونه تعبیر می‌کنید؟ گفت: بخشی از منافع ملی ایران در گرو حمایت از اتباع ایرانی در نقاط مختلف جهان است و این وظیفه ذاتی وزارت خارجه است که از ایرانیان در نقاط مختلف جهان که دچار مشکل شده‌اند حمایت کند.

وی افزود : در جریان سفر آقای عراقچی به فرانسه، دیداری بین ایشان و خانم اسفندیاری انجام شد، حال ایشان خوب بود و ما امیدواریم روندی که آغاز شده هرچه زودتر منجر به آزادی و بازگشت ایشان به کشور شود.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
عباس عراقچی مهدیه اسفندیاری دیدار فرانسه
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
نبض آتش در دست سرباز: روایت فنی و پنهان از سلاح‌هایی که ارتش‌های بزرگ جهان را می‌چرخانند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: دیدار عراقچی و سید بدر البوسعیدی
توئیت وزیر دفاع عربستان پس از دیدار با عراقچی
دیدار وزرای خارجه ایران و عمان در مسقط
عراقچی: همگان باید رژیم صهیونیستی را به‌خاطر این یاغی‌گری محکوم و بازخواست کنند
مهدیه اسفندیاری به صورت مشروط آزاد شد
آخرین اخبار از ناپدید شدن شهروند زن ایرانی در فرانسه
لحظه آزادی مشروط مهدیه اسفندیاری از زندان فرانسه
دیدار عراقچی با رئیس‌جمهور لبنان+عکس
دیدار سرپرست وزارت خارجه افغانستان با عراقچی
مکرون: دو زندانی فرانسوی در ایران آزاد شدند
دیدار عراقچی با وزیر خارجه انگلیس و جمهوری آذربایجان
دیدار عراقچی با آیت الله جوادی آملی + عکس
عراقچی در افتتاحیهٔ کنفرانس اقیانوس هند +عکس
مهدیه اسفندیاری در کانال تبادل قرار گرفت
معاون واخ درباره زندانی ایران در فرانسه: سلولش بزرگ است و به مطالعه‌اش می‌رسد!
اعتراض ایران به بازداشت خودسرانه مهدیه اسفندیاری در فرانسه
عکس: دیدار عراقچی با ولیعهد دولت کویت
آنچه در دیدار عراقچی و لاوروف گذشت
عکس: دیدار عراقچی با مقام‌های عالی‌رتبه سوریه
دیدار وزرای خارجه ایران و عمان
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۹۷ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۷ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۳ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۷ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۵ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۴ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۱ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۷۸ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۵ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۶۹ نظر)
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!  (۶۷ نظر)
زیان ۲۰ میلیون دلاری مقابل چشم وزیر اقتصاد/ فاجعه‌ای که به نام «صادرات غیرنفتی» فاکتور می‌شود  (۶۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005dSt
tabnak.ir/005dSt