دیدار عراقچی با مهدیه اسفندیاری در فرانسه

در جریان سفر آقای عراقچی به فرانسه، دیداری بین ایشان و خانم اسفندیاری انجام شد، حال ایشان خوب بود و ما امیدواریم روندی که آغاز شده هرچه زودتر منجر به آزادی و بازگشت ایشان به کشور شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با اینکه آیا در جریان سفر عراقچی به فرانسه ایشان دیداری با خانم «مهدیه اسفندیاری» داشته‌اند و از طرف دیگر آقای عراقچی در گفت‌وگویی با فرانس ۲۴ بحث تبادل زندانیان بین ایران و فرانسه را در راستای منافع ملی کشور عنوان کردند، شما این صحبت آقای عراقچی را چگونه تعبیر می‌کنید؟ گفت: بخشی از منافع ملی ایران در گرو حمایت از اتباع ایرانی در نقاط مختلف جهان است و این وظیفه ذاتی وزارت خارجه است که از ایرانیان در نقاط مختلف جهان که دچار مشکل شده‌اند حمایت کند.

