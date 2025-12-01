شرایط شرکت در حراج جدید سکه+ جزییات

مرکز مبادله ایران، 89مین دوره حراج سکه طلا را 12 آذر 1404 برگزار می‌کند. سقف خرید 5 قطعه به ازای هر متقاضی است و واریز وجه تا 11 آذر امکان‌پذیر خواهد بود.

هشتاد و نهمین دوره حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران، روز چهارشنبه 12 آذرماه 1404 برگزار خواهد شد. در این حراج، انواع سکه‌های بهار آزادی ضرب سال 1404 شامل ربع، نیم و تمام سکه بدون بسته‌بندی عرضه می‌شود.

به گزارش تابناک؛ حداکثر حجم خرید برای هر متقاضی، پنج قطعه سکه و سقف مجاز خرید برای هر کد ملی در دوره 365 روزه منتهی به روز حراج، 20 قطعه سکه تعیین شده است. کلیه اشخاص حقیقی ایرانی بالای 18 سال می‌توانند در این حراج شرکت کنند.

شرکت در حراج های گذشته منعی برای حضور در حراج هشتاد و نهم ندارد و اشخاصی که در این حراج شرکت می‌کنند، می‌توانند در حراج های بعدی نیز حضور یابند.

شرکت در حراج

متقاضیان برای ثبت‌نام و شرکت در حراج می‌توانند به سامانه معاملات مرکز مبادله ایران به نشانی market.ice.ir مراجعه کنند. بازه واریز وجه برای شرکت در حراج، روز سه‌شنبه 11 آذرماه از ساعت 8 تا 23 خواهد بود و پس از آن امکان پرداخت وجود ندارد.

شیوه برگزاری حراج از طریق ثبت سفارش و تخصیص بر مبنای اولویت قیمت-زمان است. شروع جلسه حراج رأس ساعت 12 روز چهارشنبه 12 آذرماه خواهد بود و نتایج ساعت 16 همان روز اعلام می‌شود.

وجوه باقی‌مانده در کیف پول تا 48 ساعت کاری پس از حراج به حساب بانکی کاربران عودت داده می‌شود. کارمزد معامله معادل 0.1 درصد ارزش معامله است و هزینه تحویل هر قطعه سکه 30 هزار تومان خواهد بود.

تحویل سکه

متقاضی می‌تواند جهت سهولت در دریافت فیزیک سکه از لیست شعب بانک ملی، نزدیک ترین شعبه به محل کار یا سکونت خود را انتخاب کند و الزامی وجود ندارد که متقاضی حتما در شعبه تحویل سکه حساب داشته باشید.

متقاضیان جهت دریافت سکه، به جدول زمانی تحویل سکه توجه داشته باشند. زمان تحویل بدون هزینه انبارداری سکه طلا، در بازه زمانی 24 آذرماه الی دوم دی‌ماه است؛ طی این دوره فقط هزینه تحویل از سوی شعب بانک عامل دریافت می‌شود. هزینه تحویل 30 هزار تومان به ازای هر سکه برای کل دوره خواهد بود.

اشخاصی که طی بازه زمانی سوم دی‌ماه الی 14 دی‌ماه برای دریافت سکه اقدام می کنند، باید هزینه انبارداری نیز پرداخت کنند. هزینه انبارداری سکه طلا 50 هزار تومان در هر روز تقویمی(کاری و غیرکاری) به ازای هر سکه خواهد بود و به شعبه بانک عامل پرداخت می‌شود؛ این هزینه شامل روزهای تعطیل نیز خواهد بود.

انفساخ معامله

در صورتی که اشخاص در بازه زمانی تحویل سکه اقدام به دریافت سکه نکنند، معامله فسخ و پس از اعلام بانک عامل وجه معامله پس از کسر کارمزد خرید و سایر هزینه های عملیاتی به کیف پول خریدار عودت داده می شود؛ در صورت انفساخ معامله به دلیل عدم مراجعه خریدار به شعبه انتخاب شده در سامانه جهت دریافت سکه طلا در مهلت مقرر، خریدار به مدت 180 روز از ثبت هرگونه سفارش خرید در سامانه منع می شود.

گفتنی است، متقاضیان شرکت در حراج های سکه طلای سامانه معاملات مرکز مبادله ایران، می‌توانند طی 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز، از طریق سامانه معاملات این مرکز به آدرس اینترنتی market.ice.ir، اقدام به ثبت نام و احراز هویت کنند.