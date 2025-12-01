میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شرایط شرکت در حراج جدید سکه+ جزییات

مرکز مبادله ایران، 89مین دوره حراج سکه طلا را 12 آذر 1404 برگزار می‌کند. سقف خرید 5 قطعه به ازای هر متقاضی است و واریز وجه تا 11 آذر امکان‌پذیر خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۴۳۳۴۵
| |
1270 بازدید
|
۱

شرایط شرکت در حراج جدید سکه+ جزییات

هشتاد و نهمین دوره حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران، روز چهارشنبه 12 آذرماه 1404 برگزار خواهد شد. در این حراج، انواع سکه‌های بهار آزادی ضرب سال 1404 شامل ربع، نیم و تمام سکه بدون بسته‌بندی عرضه می‌شود.

به گزارش تابناک؛ حداکثر حجم خرید برای هر متقاضی، پنج قطعه سکه و سقف مجاز خرید برای هر کد ملی در دوره 365 روزه منتهی به روز حراج، 20 قطعه سکه تعیین شده است. کلیه اشخاص حقیقی ایرانی بالای 18 سال می‌توانند در این حراج شرکت کنند.

شرکت در حراج های گذشته منعی برای حضور در حراج هشتاد و نهم ندارد و اشخاصی که در این حراج شرکت می‌کنند، می‌توانند در حراج های بعدی نیز حضور یابند.

شرکت در حراج

متقاضیان برای ثبت‌نام و شرکت در حراج می‌توانند به سامانه معاملات مرکز مبادله ایران به نشانی market.ice.ir مراجعه کنند. بازه واریز وجه برای شرکت در حراج، روز سه‌شنبه 11 آذرماه از ساعت 8 تا 23 خواهد بود و پس از آن امکان پرداخت وجود ندارد.

شیوه برگزاری حراج از طریق ثبت سفارش و تخصیص بر مبنای اولویت قیمت-زمان است. شروع جلسه حراج رأس ساعت 12 روز چهارشنبه 12 آذرماه خواهد بود و نتایج ساعت 16 همان روز اعلام می‌شود.

وجوه باقی‌مانده در کیف پول تا 48 ساعت کاری پس از حراج به حساب بانکی کاربران عودت داده می‌شود. کارمزد معامله معادل 0.1 درصد ارزش معامله است و هزینه تحویل هر قطعه سکه 30 هزار تومان خواهد بود.

تحویل سکه

متقاضی می‌تواند جهت سهولت در دریافت فیزیک سکه از لیست شعب بانک ملی، نزدیک ترین شعبه به محل کار یا سکونت خود را انتخاب کند و الزامی وجود ندارد که متقاضی حتما در شعبه تحویل سکه حساب داشته باشید.

متقاضیان جهت دریافت سکه، به جدول زمانی تحویل سکه توجه داشته باشند. زمان تحویل بدون هزینه انبارداری سکه طلا، در بازه زمانی 24 آذرماه الی دوم دی‌ماه است؛ طی این دوره فقط هزینه تحویل از سوی شعب بانک عامل دریافت می‌شود. هزینه تحویل 30 هزار تومان به ازای هر سکه برای کل دوره خواهد بود.

اشخاصی که طی بازه زمانی سوم دی‌ماه الی 14 دی‌ماه برای دریافت سکه اقدام می کنند، باید هزینه انبارداری نیز پرداخت کنند. هزینه انبارداری سکه طلا 50 هزار تومان در هر روز تقویمی(کاری و غیرکاری) به ازای هر سکه خواهد بود و به شعبه بانک عامل پرداخت می‌شود؛ این هزینه شامل روزهای تعطیل نیز خواهد بود.

انفساخ معامله

در صورتی که اشخاص در بازه زمانی تحویل سکه اقدام به دریافت سکه نکنند، معامله فسخ و پس از اعلام بانک عامل وجه معامله پس از کسر کارمزد خرید و سایر هزینه های عملیاتی به کیف پول خریدار عودت داده می شود؛ در صورت انفساخ معامله به دلیل عدم مراجعه خریدار به شعبه انتخاب شده در سامانه جهت دریافت سکه طلا در مهلت مقرر، خریدار به مدت 180 روز از ثبت هرگونه سفارش خرید در سامانه منع می شود.

گفتنی است، متقاضیان شرکت در حراج های سکه طلای سامانه معاملات مرکز مبادله ایران، می‌توانند طی 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز، از طریق سامانه معاملات این مرکز به آدرس اینترنتی market.ice.ir، اقدام به ثبت نام و احراز هویت کنند.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سکه حراج سکه شمش طلا خرید سکه خبر فوری
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
نبض آتش در دست سرباز: روایت فنی و پنهان از سلاح‌هایی که ارتش‌های بزرگ جهان را می‌چرخانند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اعلام زمان حراج اصلی پیش‌فروش سکه
اعلام شرایط جدید خرید طلا+جزییات
جزئیات شصت و ششمین حراج شمش طلا در مرکز مبادله
دلیل برگزار نشدن حراج سکه چه بود؟!
آغاز عرضه یک میلیون سکه بهار آزادی در مرکز مبادله
رکورد جدید معاملات شمش طلا
مرحله سوم پیش‌فروش سکه چه زمانی برگزار می‌شود؟
آغاز حراج سکه تمام بهار آزادی ضرب ۱۴۰۳/ نقدینگی مورد نیاز چند میلیون تومان است؟
حراج بعدی شمش طلا فردا برگزار می شود
شرایط دومین حراج سکه در سال ۱۴۰۳ اعلام شد
اعلام تاریخ حراج بعدی شمش طلا
خرید سکه از مرکز مبادله ارز و طلا به‌صرفه است؟
حراج گسترده سکه در راه است/ از نام نویسی اینترنتی و احراز هویت تا دریافت سکه در شعب بانک ملی/ سکه‌های بدون تاریخ چه زمانی عرضه می‌شود؟
شرایط حضور در حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران
حراج سکه به خانه بیست و پنجم رسید/ فردا حراج سکه برگزار می‌شود
اعلام تاریخ حراج بعدی سکه
آغاز حراج پاییزی سکه طلای مرکز مبادله ایران
اعلام زمان برگزاری حراج بعدی سکه
زمان حراج بعدی سکه اعلام شد
پیش‌ فروش جدید سکه به شنبه آینده موکول شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
United States of America
|
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
0
1
پاسخ
مشکل بازارها کمبووووووووووووووووووووود سکه نیست
چرا نمی فهمید؟؟؟؟؟؟؟
مشکل بی ارزش شدن ریال است که باعث میشود طلا گران شود
والسلام
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۹۷ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۷ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۳ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۷ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۱ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۷۸ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۵ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۶۹ نظر)
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!  (۶۷ نظر)
زیان ۲۰ میلیون دلاری مقابل چشم وزیر اقتصاد/ فاجعه‌ای که به نام «صادرات غیرنفتی» فاکتور می‌شود  (۶۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005dSr
tabnak.ir/005dSr