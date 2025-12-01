میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
درآمد ۵ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومانی از تسهیلات

استمرار درخشش بانک دی در آبان

گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهی به آبان ۱۴۰۴ بانک دی نشان می‌دهد که این بانک طی یک سال گذشته وارد فاز جدیدی از رشد عملیاتی و توسعه فعالیت‌های اعتباری شده و توانسته نسبت به سال قبل بهبود معناداری در عملکرد خود به‌جا بگذارد.
کد خبر: ۱۳۴۳۳۴۱
| |
168 بازدید
 
 
 
استمرار درخشش بانک دی در آبان

به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک دی، بر اساس گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهی به آبان ۱۴۰۴، بانک دی توانست در هشت‌ماهه منتهی به آبان ۱۴۰۴ از محل تسهیلات اعطایی خود ۵ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان درآمد کسب کند.

 این رقم در دوره مشابه سال گذشته ۱۶۲۹ میلیارد تومان بوده و نشان می‌دهد درآمدهای تسهیلاتی بانک با رشد بسیار چشمگیر ۲۲۳ درصدی همراه شده است؛ رشدی که در شبکه بانکی کشور بسیار کم‌نظیر است و نشان‌دهنده گسترش فعالیت‌های اعتباری، افزایش پرتفوی تسهیلات و بهبود بازدهی دارایی‌های بانک است.

همچنین نکته قابل‌توجه دیگر، عملکرد قوی بانک در ماه آبان است. بانک دی در آبان ۱۴۰۴ توانسته ۴۹۲ میلیارد تومان درآمد تسهیلاتی به ثبت برساند که نسبت به ۲۲۸ میلیارد تومان آبان سال گذشته، رشد ۱۱۶ درصدی را نشان می‌دهد.

این جهش ماهانه تأکیدی بر این است که روند صعودی بانک تنها محدود به عملکرد دوره‌ای نیست و شتاب رشد در ماه‌های اخیر نیز حفظ شده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بانک دی گزارش فعالیت بانک دی درآمد بانک ها
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
نبض آتش در دست سرباز: روایت فنی و پنهان از سلاح‌هایی که ارتش‌های بزرگ جهان را می‌چرخانند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۹۶ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۷ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۳ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۷ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۵ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۱ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۰ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۷۷ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۵ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۶۹ نظر)
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!  (۶۷ نظر)
زیان ۲۰ میلیون دلاری مقابل چشم وزیر اقتصاد/ فاجعه‌ای که به نام «صادرات غیرنفتی» فاکتور می‌شود  (۶۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005dSn
tabnak.ir/005dSn