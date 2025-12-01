استمرار درخشش بانک دی در آبان

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک دی، بر اساس گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهی به آبان ۱۴۰۴، بانک دی توانست در هشتماهه منتهی به آبان ۱۴۰۴ از محل تسهیلات اعطایی خود ۵ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان درآمد کسب کند.
این رقم در دوره مشابه سال گذشته ۱۶۲۹ میلیارد تومان بوده و نشان میدهد درآمدهای تسهیلاتی بانک با رشد بسیار چشمگیر ۲۲۳ درصدی همراه شده است؛ رشدی که در شبکه بانکی کشور بسیار کمنظیر است و نشاندهنده گسترش فعالیتهای اعتباری، افزایش پرتفوی تسهیلات و بهبود بازدهی داراییهای بانک است.
همچنین نکته قابلتوجه دیگر، عملکرد قوی بانک در ماه آبان است. بانک دی در آبان ۱۴۰۴ توانسته ۴۹۲ میلیارد تومان درآمد تسهیلاتی به ثبت برساند که نسبت به ۲۲۸ میلیارد تومان آبان سال گذشته، رشد ۱۱۶ درصدی را نشان میدهد.
این جهش ماهانه تأکیدی بر این است که روند صعودی بانک تنها محدود به عملکرد دورهای نیست و شتاب رشد در ماههای اخیر نیز حفظ شده است.