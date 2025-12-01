میلی صفحه خبر لوگو بالا
اغفال دختر ۱۷ ساله در روبیکا

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت از کشف پرونده فقدان دختر ۱۷ ساله و دستگیری فردی که او را در فضای مجازی اغفال و مخفی کرده بود، خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۳۳۳۸
| |
642 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت از کشف پرونده فقدان دختر ۱۷ ساله و دستگیری فردی که او را در فضای مجازی اغفال و مخفی کرده بود خبر داد و اظهار کرد: برابر گزارش کلانتری ۱۶۴ قائم و برابر شکایت شاکی با هویت معلوم، رسیدگی به پرونده فقدان دختر ۱۷ ساله‌اش به‌نام مینا در دستور کار پلیس قرار گرفت. حسب اظهارات خانواده، فقدانی در ساعت ۰۹:۰۰ اواخر آبان ماه به قصد شرکت در جلسه امتحان از منزل خارج شده و تاکنون مراجعت نکرده بود.

نثاری افزود: با توجه به اهمیت موضوع، پرونده از کلانتری به اداره چهارم پلیس آگاهی ارجاع شد. در همان مراحل اولیه، استعلامات لازم از سازمان‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط برای یافتن فقدانی انجام و تیمی مجرب از کارآگاهان برای بررسی میدانی به محل سکونت اعزام شد.

وی ادامه داد: در تحقیقات محلی و گفت‌و‌گو با دوستان صمیمی فقدانی مشخص شد که وی مدتی است به‌صورت پنهانی با یک پسر جوان در ارتباط بوده است. بلافاصله با تحلیل تخصصی اطلاعاتی تلفن همراه فقدانی، سیم‌کارت ناشناسی شناسایی شد که فقدانی بخش زیادی از زمان خود در فضای مجازی و پیامکی با آن در ارتباط بود.

نثاری بیان کرد: با بررسی اسناد، مدارک و اقدامات پلیسی و استعلام از پلیس فتا مشخص شد سیم‌کارت مذکور در تصرف فردی به‌نام سفیر از اتباع افغان قرار دارد. با هماهنگی مقام قضایی، تحقیقات نامحسوس، رصد اطلاعاتی و مراقبت پوششی از محل‌های تردد و پاتوق‌های وی آغاز شد و کلیه مراودات این فرد تحت کنترل پلیسی قرار گرفت.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت اضافه کرد: در نهایت با بهره‌گیری از منابع محلی و مورد اعتماد، قرار صوری با متهم ترتیب داده شد. متهم سفیر در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد.

وی در بازجویی‌های فنی صراحتاً اعتراف کرد که در فضای مجازی روبیکا با فقدانی آشنا شده و درباره مشکلات خانوادگی او با وی صحبت می‌کرده است. همچنین اظهار داشت با خودرو اسنپ به دیدار فقدانی رفته است.

نثاری گفت: با راهنمایی متهم، فقدانی سریعاً شناسایی و سالم به خانواده خود تحویل داده شد. متهم نیز جهت تکمیل تحقیقات و سیر مراحل قانونی به دادسرای ناحیه ۲۷ امور جنایی تهران معرفی میشود.

اغفال روبیکا مرتضی نثاری سیم کارت
