کاوه کلهرنیا درگذشت

کاوه کلهرنیا نوازنده، تنظیم‌کننده و آهنگساز به دلیل سانحه رانندگی، پس از چند روز بستری در بخش مراقبت‌های ویژه درگذشت.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ کاوه کلهرنیا نوازنده دیوان و عود در سانحه رانندگی جان خود را از دست داد.

کلهرنیا پس از یک هفته بستری در بخش مراقبت‌های ویژه، بامداد شنبه هشتم آذرماه جان به جان‌آفرین تسلیم کرد.

او از هنرمندان خطه کرمانشاه بود و با تعدادی از فعالان منطقه همکاری کرده بود.

کلهرنیا همچنین با هنرمندان موسیقی اروپایی و آسیایی از جمله اردال ارزنجان همکاری کرده بود.

کاوه کلهر نیا متولد شهریور ۱۳۶۴ بود و تحصیلات خود را در رشته پزشکی در هلند در مقطع دکتری اولتراسوند در دانشگاه دلف هلند گذرانده بود و علاوه بر موسیقی در این رشته تخصصی نیز فعالیت داشت.

گفتنی است، پیکر مرحوم کلهرنیا برای خاکسپاری به کرمانشاه منتقل شد تا در قطعه هنرمندان کرمانشاه به خاک سپرده شود.