میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کاوه کلهرنیا درگذشت

کاوه کلهرنیا نوازنده، تنظیم‌کننده و آهنگساز به دلیل سانحه رانندگی، پس از چند روز بستری در بخش مراقبت‌های ویژه درگذشت.
کد خبر: ۱۳۴۳۳۳۷
| |
1274 بازدید
|
۵
کاوه کلهرنیا درگذشت

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ کاوه کلهرنیا نوازنده دیوان و عود در سانحه رانندگی جان خود را از دست داد.

کلهرنیا پس از یک هفته بستری در بخش مراقبت‌های ویژه، بامداد شنبه هشتم آذرماه جان به جان‌آفرین تسلیم کرد.

او از هنرمندان خطه کرمانشاه بود و با تعدادی از فعالان منطقه همکاری کرده بود.

کلهرنیا همچنین با هنرمندان موسیقی اروپایی و آسیایی از جمله اردال ارزنجان همکاری کرده بود.

کاوه کلهر نیا متولد شهریور ۱۳۶۴ بود و تحصیلات خود را در رشته پزشکی در هلند در مقطع دکتری اولتراسوند در دانشگاه دلف هلند گذرانده بود و علاوه بر موسیقی در این رشته تخصصی نیز فعالیت داشت.

گفتنی است، پیکر مرحوم کلهرنیا برای خاکسپاری به کرمانشاه منتقل شد تا در قطعه هنرمندان کرمانشاه به خاک سپرده شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کاوه کلهرنیا نوازنده درگذشت کرمانشاه
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
نبض آتش در دست سرباز: روایت فنی و پنهان از سلاح‌هایی که ارتش‌های بزرگ جهان را می‌چرخانند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جزئیات تازه از فوت محمد مهدی صدیقی
آتش سوزی در بیستون مهار شد
قتل پزشک سرشناس کرمانشاهی توسط برادرزاده‌اش
فوری: فرزند خبرساز آیت الله صدیقی درگذشت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
0
10
پاسخ
ای داد
ناشناس
|
United States of America
|
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
0
10
پاسخ
چه خبره ؟ همه دارن با تصادف از بین میرن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
0
3
پاسخ
جاده ها جولانکاه خلافکاران است این بار صدم ای مجلس و راهور
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
0
1
پاسخ
تسلیت
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
0
0
پاسخ
پلیس باید با وضع قوانینی راننده های متخلف از لحاظ توقیف بلند مدت خودرو و گواهینامه درگیر کنه تا افراد متخلف و خطرساز در جاده و خیابون احساس خطر کنن . الان با قوانین موجود راننده متخلف هیچ هزینه ای پرداخت نمیکنه و هیچ وقت هم نمیزاره . حداقل تا اتمام سیر قانونی پرداخت خسارت بیمه گواهینامه یا ماسین توقیف باشه تا خود راننده متخلف هم برای تسریع در تشکیل پرونده و امور اداری از زندگی و وقت و کار خودش صرف کنه . امروزه برخی رانندگان مخصوصا سنین پایین بدون توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی کاملا مطابق با اخلاق و تربیت و خلق و خوی شخصی خودشون رانندگی میکنن یعنی خیلی خلاصه فرد عصبی و بداخلاق عصبی و بد اخلاق رانندگی میکنه .
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۹۶ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۷ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۳ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۷ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۵ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۱ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۷۷ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۴ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۷۴ نظر)
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!  (۶۹ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۶۸ نظر)
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!  (۶۷ نظر)
زیان ۲۰ میلیون دلاری مقابل چشم وزیر اقتصاد/ فاجعه‌ای که به نام «صادرات غیرنفتی» فاکتور می‌شود  (۶۷ نظر)
tabnak.ir/005dSj
tabnak.ir/005dSj