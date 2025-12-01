به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، فستیوال VivaTech 2026، یکی از معتبرترین رویدادهای جهانی در زمینه فناوری، نوآوری و استارتاپها، قرار است در بهار ۲۰۲۶ در پاریس برگزار شود؛ گردهمایی بزرگی که هزاران شرکت، سرمایهگذار، کارآفرین و علاقهمند به آیندهٔ تکنولوژی را به هم میآورد تا آخرین ابداعات در هوش مصنوعی، رباتیک، موبیلیتی و تکنولوژیهای سبز را به نمایش بگذارند. این فستیوال از ۲۷ خرداد تا ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
در دوره ۲۰۲۶ فستیوال VivaTech، شرکتها و استارتاپهای برتر دنیا در زمینههای متنوعی از جمله هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء (IoT)، انرژی پایدار، رباتیک، موبیلیتی و تکنولوژی برای زندگی شهری حضور خواهند داشت.
بخش نمایشگاهی و استارتاپی این رویداد، فرصتی برای معرفی آخرین نوآوریها و محصولاتی است که ممکن است در آینده نزدیک زندگی روزمره ما را تحت تأثیر قرار دهند — از راهکارهای هوشمند شهری گرفته تا ابزارهای سلامت دیجیتال. همچنین کارگاهها، پنلها و سخنرانیهایی با حضور متخصصان و رهبران صنعتی برنامهریزی شده است.
برای سرمایهگذاران و شرکتهایی که دنبال فرصت همکاری، گسترش بازار یا جذب استعداد هستند، VivaTech 2026 یک بستر عالی است — با جمعی از نوآوران، سرمایهگذاران و رسانهها از سراسر جهان. از سوی دیگر، برای پژوهشگران، استارتاپها و علاقهمندان به تکنولوژی، حضور در این رویداد میتواند دریچهای به روندها و چشماندازهای آینده باشد.