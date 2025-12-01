میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

VivaTech 2026؛ بزرگ‌ترین فستیوال نوآوری و استارتاپ اروپا در پاریس برگزار می‌شود

فستیوال VivaTech 2026، یکی از معتبرترین رویدادهای جهانی در زمینه فناوری، نوآوری و استارتاپ‌ها، قرار است در بهار ۲۰۲۶ در پاریس برگزار شود.
کد خبر: ۱۳۴۳۳۳۳
| |
279 بازدید

VivaTech 2026؛ بزرگ‌ترین فستیوال نوآوری و استارتاپ اروپا در پاریس برگزار می‌شود

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، فستیوال VivaTech 2026، یکی از معتبرترین رویدادهای جهانی در زمینه فناوری، نوآوری و استارتاپ‌ها، قرار است در بهار ۲۰۲۶ در پاریس برگزار شود؛ گردهمایی بزرگی که هزاران شرکت، سرمایه‌گذار، کارآفرین و علاقه‌مند به آیندهٔ تکنولوژی را به هم می‌آورد تا آخرین ابداعات در هوش مصنوعی، رباتیک، موبیلیتی و تکنولوژی‌های سبز را به نمایش بگذارند. این فستیوال از ۲۷ خرداد تا ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

در دوره ۲۰۲۶ فستیوال VivaTech، شرکت‌ها و استارتاپ‌های برتر دنیا در زمینه‌های متنوعی از جمله هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء (IoT)، انرژی پایدار، رباتیک، موبیلیتی و تکنولوژی برای زندگی شهری حضور خواهند داشت. 

بخش نمایشگاهی و استارتاپی این رویداد، فرصتی برای معرفی آخرین نوآوری‌ها و محصولاتی است که ممکن است در آینده نزدیک زندگی روزمره ما را تحت تأثیر قرار دهند — از راهکارهای هوشمند شهری گرفته تا ابزارهای سلامت دیجیتال. هم‌چنین کارگاه‌ها، پنل‌ها و سخنرانی‌هایی با حضور متخصصان و رهبران صنعتی برنامه‌ریزی شده است. 

برای سرمایه‌گذاران و شرکت‌هایی که دنبال فرصت همکاری، گسترش بازار یا جذب استعداد هستند، VivaTech 2026 یک بستر عالی است — با جمعی از نوآوران، سرمایه‌گذاران و رسانه‌ها از سراسر جهان. از سوی دیگر، برای پژوهشگران، استارتاپ‌ها و علاقه‌مندان به تکنولوژی، حضور در این رویداد می‌تواند دریچه‌ای به روندها و چشم‌اندازهای آینده باشد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
فستیوال پاریس سواد فناورانه فناوری همایش
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
نبض آتش در دست سرباز: روایت فنی و پنهان از سلاح‌هایی که ارتش‌های بزرگ جهان را می‌چرخانند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
NVIDIA و رهبران صنعت تولید و رباتیک در آمریکا / آغاز دوران «هوش مصنوعی فیزیکی» کارخانه‌ها
راه‌اندازی روبوتاکسی دیپ‌روت تا پایان ۲۰۲۵
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۹۶ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۷ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۳ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۷ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۵ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۱ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۷۷ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۴ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۷۴ نظر)
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!  (۶۹ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۶۸ نظر)
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!  (۶۷ نظر)
زیان ۲۰ میلیون دلاری مقابل چشم وزیر اقتصاد/ فاجعه‌ای که به نام «صادرات غیرنفتی» فاکتور می‌شود  (۶۷ نظر)
tabnak.ir/005dSf
tabnak.ir/005dSf