رزمایش مشترک ضدتروریستی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با عنوان «رزمایش مشترک ضدتروریستی سهندـ2025» بهمیزبانی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استان آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، سرهنگ شهرام عسکریان معاون روابط عمومی نیروی زمینی سپاه اظهار داشت: رزمایش سهند2025 که بهاستناد ابلاغ ستادکل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تعامل و همکاری وزارت امور خارجه و کمیته اجرایی ضدتروریسم سازمان همکاری شانگهای طراحی شده، از اهمیت راهبردی ویژهای برخوردار است.
معاون روابط عمومی نیروی زمینی سپاه با اشاره به سوابق ارزشمند و اقدامات کشورمان در مبارزه با تروریسم گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره کانون مبارزه با تروریسم و گروههای تروریستی بوده است و بیش از 17 هزار نفر از هموطنانمان، از جمله زنان و کودکان، توسط تروریستها به شهادت رسیدهاند.
بر اساس این گزارش، این رزمایش از روز دوشنبه 10 آذرماه 1404 بهمدت 5 روز در منطقه عملیاتی تیپ مکانیزه امام زمان(عج) شهرستان شبستر آغاز خواهد شد که جزئیات بیشتر و برنامههای عملیاتی این رزمایش متعاقباً اعلام میشود.