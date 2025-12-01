میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

NVIDIA و رهبران صنعت تولید و رباتیک در آمریکا / آغاز دوران «هوش مصنوعی فیزیکی» کارخانه‌ها

NVIDIA اعلام کرد که با گسترش پلتفرم «NVIDIA Omniverse Blueprint»، کارخانه‌ها از طریق ربات‌ها و مدل‌های دیجیتال — Digital Twin — به سیستم‌های خودکار و هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی مجهز می‌شوند؛ تغییری که می‌تواند تولید صنعتی را متحول کند.
کد خبر: ۱۳۴۳۳۲۶
| |
358 بازدید

NVIDIA و رهبران صنعت تولید و رباتیک در آمریکا / آغاز دوران «هوش مصنوعی فیزیکی» کارخانه‌ها

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، شرکت نرم‌افزاری-فنی NVIDIA در بیانیه‌ای مشترک با بزرگ‌ترین تولیدکنندگان، شرکت‌های رباتیک و توسعه‌دهندگان نرم‌افزار صنعتی اعلام کرد که ترکیب تازه‌ای از «هوش مصنوعی فیزیکی» (Physical AI)، ربات‌های خودکار و مدل‌سازی دیجیتال کارخانه‌ها، مسیر تازه‌ای برای صنعت تولید ایجاد می‌کند.

پلتفرم Omniverse Blueprint تازه گسترش یافته است تا «digital twin» یا همان مدل‌های سه‌بعدی با داده‌های زنده (live operational data) برای کارخانه‌ها بسازد؛ کارخانه‌هایی که قادرند با ربات‌ها و سیستم‌های هوشمند کار کنند و عملیات تولید را به صورت خودکار، دقیق، سریع و پایدار انجام دهند. 

شرکت‌هایی مانند Siemens، FANUC و Foxconn جزو نخستین‌هایی هستند که مدل‌های ربات-کارخانه و تجهیزات خود را برای اتصال به این پلتفرم آماده کرده‌اند. 

کارخانه‌هایی که تا همین چند ماه پیش صرفاً خط تولید مکانیکی یا نیمه‌اتوماتیک داشتند، حالا می‌توانند با کمک ربات‌های هوشمند، حسگرها، نرم‌افزار پیشرفته و داده زنده — همزمان با مانیتورینگ و بهینه‌سازی لحظه‌ای — تولید را به شکلی مستقل، منعطف و با کیفیت بالا انجام دهند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
صنعت رباتیک فناوری ربات ها تکنولوژی
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
نبض آتش در دست سرباز: روایت فنی و پنهان از سلاح‌هایی که ارتش‌های بزرگ جهان را می‌چرخانند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
VivaTech 2026؛ بزرگ‌ترین فستیوال نوآوری و استارتاپ اروپا در پاریس برگزار می‌شود
اپل یک آیفون عجیب عرضه می کند+قیمت!
راه‌اندازی روبوتاکسی دیپ‌روت تا پایان ۲۰۲۵
تایم لپس تعویض چرخ هواپیما را ببینید
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۹۶ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۷ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۳ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۷ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۵ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۱ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۷۷ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۴ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۷۴ نظر)
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!  (۶۹ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۶۸ نظر)
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!  (۶۷ نظر)
زیان ۲۰ میلیون دلاری مقابل چشم وزیر اقتصاد/ فاجعه‌ای که به نام «صادرات غیرنفتی» فاکتور می‌شود  (۶۷ نظر)
tabnak.ir/005dSY
tabnak.ir/005dSY