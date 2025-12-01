NVIDIA اعلام کرد که با گسترش پلتفرم «NVIDIA Omniverse Blueprint»، کارخانه‌ها از طریق ربات‌ها و مدل‌های دیجیتال — Digital Twin — به سیستم‌های خودکار و هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی مجهز می‌شوند؛ تغییری که می‌تواند تولید صنعتی را متحول کند.

NVIDIA و رهبران صنعت تولید و رباتیک در آمریکا / آغاز دوران «هوش مصنوعی فیزیکی» کارخانه‌ها

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، شرکت نرم‌افزاری-فنی NVIDIA در بیانیه‌ای مشترک با بزرگ‌ترین تولیدکنندگان، شرکت‌های رباتیک و توسعه‌دهندگان نرم‌افزار صنعتی اعلام کرد که ترکیب تازه‌ای از «هوش مصنوعی فیزیکی» (Physical AI)، ربات‌های خودکار و مدل‌سازی دیجیتال کارخانه‌ها، مسیر تازه‌ای برای صنعت تولید ایجاد می‌کند.

پلتفرم Omniverse Blueprint تازه گسترش یافته است تا «digital twin» یا همان مدل‌های سه‌بعدی با داده‌های زنده (live operational data) برای کارخانه‌ها بسازد؛ کارخانه‌هایی که قادرند با ربات‌ها و سیستم‌های هوشمند کار کنند و عملیات تولید را به صورت خودکار، دقیق، سریع و پایدار انجام دهند.

شرکت‌هایی مانند Siemens، FANUC و Foxconn جزو نخستین‌هایی هستند که مدل‌های ربات-کارخانه و تجهیزات خود را برای اتصال به این پلتفرم آماده کرده‌اند.

کارخانه‌هایی که تا همین چند ماه پیش صرفاً خط تولید مکانیکی یا نیمه‌اتوماتیک داشتند، حالا می‌توانند با کمک ربات‌های هوشمند، حسگرها، نرم‌افزار پیشرفته و داده زنده — همزمان با مانیتورینگ و بهینه‌سازی لحظه‌ای — تولید را به شکلی مستقل، منعطف و با کیفیت بالا انجام دهند.