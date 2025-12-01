به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، شرکت DeepRoute.ai از برنامه راهاندازی سرویس روبوتاکسی تا پایان ۲۰۲۵ خبر داد. این سرویس برخلاف نمونههای رایج، به جای خودروهای پروتوتایپ یا ناوگانهای اختصاصی، بر بستر خودروهای تولیدی معمولی اجرا خواهد شد؛ خودروهایی که اکنون روی خط تولید قرار دارند و میلیونها نفر از آنها استفاده میکنند.
به گفته شرکت، سیستم رانندگی خودکار این سرویس روی چند صد هزار خودرو نصب شده و تا پایان سال شمار آنها به بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید. این رویکرد به دلیل کاهش هزینهها و امکان مقیاسپذیری بالا، میتواند به تسریع حضور خودروهای خودران در سطح شهرها کمک کند.
DeepRoute.ai میگوید فناوری خودران آن به گونهای طراحی شده که بدون تغییر اساسی، روی خودروهای استاندارد نصب میشود و همین موضوع راه ورود سریعتر تاکسیهای خودران به خیابانها را فراهم میکند.
این شرکت معتقد است اجرای سرویس روبوتاکسی با خودروهای تولید انبوه، سرآغاز دورهای تازه در حملونقل شهری و زمینهساز پذیرش عمومی فناوری خودران خواهد بود.